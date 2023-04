Paro docente: el Gobierno provincial anunció el descuento de los días no trabajados

El Suteco reclamó ante los ministerios de Educación, Hacienda y Casa de Gobierno aumentos salariales por arriba de la inflación / Foto: Germán Pomar

“Es necesario que el gobernador Gustavo Valdés dé la discusión de fondo sobre la política salarial, laboral, educativa, sobre la generación de empleo e inclusión” Fernando Ramírez

Un reclamo por salarios y mejoras en las condiciones laborales / Foto: Germán Pomar

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) realizó un paro de actividades en demanda de recomposición salarial, mejoras en infraestructura escolar y condiciones laborales, en tanto que el Gobierno provincial anunció que descontará los días no trabajados.La medida de fuerza convocada por la entidad de base de Ctera en Corrientes fue dispuesta para hoy y mañana, sin asistencia a los lugares de trabajo y con marchas en todas las ciudades y en la primera jornada superó el 90 por ciento de adhesión, según comunicó el gremio docente.En la Capital provincial marcharon y se instalaron frente a la Casa de Gobierno, donde reiteraron las principales demandas del sector como: “basta del plus en negro, basta de incrementos en cuotas y recomposición del salario básico”, reclamos que también figuraban en las pancartas y carteles.El Suteco reclamó ante los ministerios de Educación, Hacienda y Casa de Gobierno aumentos salariales por arriba de la inflación; rechazo al pago del sueldo en tres cuotas y con montos en negro.Además pidieron“Es necesario que el gobernador Gustavo Valdés dé la discusión de fondo sobre la política salarial, laboral, educativa, sobre la generación de empleo e inclusión”, expresó el secretario General de Suteco, Fernando Ramírez en la plaza 25 de Mayo de la ciudad Capital.En tanto, comunicaron que la adhesión al paro docente superó el 90 por ciento en las localidades de: Monte Caseros, Santo Tomé, Goya, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Gobernador Virasoro, Ituzaingó, Esquina, Paso de los Libres, Empedrado, Bella Vista, Paso Patria, Itatí, La Cruz, Alvear, San Miguel, Berón de Astrada, Mburucuyá, Saladas, San Roque, Mocoretá, Capital, San Luis del Palmar y Santa Ana., cuestionó el dirigente sindical.De la movilización por las calles céntricas de la ciudad también participaron los Docentes Autoconvocados y trabajadores afiliados a ATE y CTA.Ramírez dijo además que “el paro es contundente en toda la provincia” y en su discurso afirmó que en Corrientes “hay desocupación, miseria y hambre”., afirmó el dirigente gremial, cuestionó la gestión del gobernador Gustavo Valdés y afirmó que en los establecimientos educativos de toda la provincia “hay un déficit estructural”.“A la hora del debate se esconden detrás de los privilegios. Queremos otra provincia. Otro sistema educativo, la discusión es política”, concluyó.Por su parte, el secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo, confirmó en declaraciones a la prensa que “cada día de paro va a ser descontado”., precisó a Radio Dos el funcionario provincial.Al respecto, tras calificar la medida de fuerza como “política” remarcó que "se descontará el último paro de marzo y lo mismo ocurrirá con todas las medidas que ocurran de acá en más"."La convocatoria a los paros va perdiendo fuerza, hay un esfuerzo del Gobierno Provincial para ganarle a la inflación, el proceso inflacionario se come el salario, es responsabilidad del Gobierno Nacional que no supo controlar la economía”. dijo Vignolo.