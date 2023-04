Solo 1 de cada 10 personas con Chagas sabe del contagio: prejuicios y falta de síntomas

El parásito no se transmite a través de la leche materna, ni por tener relaciones sexuales con personas que tienen Chagas / Foto: Archivo.

¿Cómo se transmite el Chagas?

muchas veces sucede que personas de situaciones socioeconómicas más acomodadas no reciben el tratamiento por no responder a este imaginario entonces ni se sospecha que pueden tener Chagas" Mariana Sanmartino

La forma de transmisión más famosa es a través de la vinchuca, un insecto que se alimenta de sangre / Foto: Archivo.

Tratamientos

A pesar de que existen métodos de diagnóstico sencillos y rápidos, se estima que menos del 10% de las personas que tienen el parásito Trypanosoma cruzi (causante del Chagas) lo saben, lo que es consecuencia de múltiples factores como la presencia de síntomas sólo en el 30% de los infectados y la existencia de prejuicios que hacen que sólo se testee a población que se considera vulnerable, señalaron especialistas en las vísperas del Día Mundial de esta problemática sanitaria."El Chagas es una enfermedad provocada por el parásito Trypanosoma cruzi, que al ingresar al cuerpo puede causar distintos síntomas a largo plazo;, pero en general no presenta ningún cuadro más", indicó a Télam la bióloga Carolina Carrillo, investigadora de Conicet y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (FCEN-UBA).Y continuó: "Lo que sucede es que el parásito logra escapar al sistema inmune y afectar distinto tipos de células; por lo general cardíacas, y eventualmente células del sistema digestivo, y puede permanecer ahí sin causar ninguna señal clínica durante toda la vida".Sin embargo, un 30% de las personas infectadas puede, después de 10 o 15 años, presentar cuadros de los cuales laes el más frecuente."Una vía de transmisión es la de persona gestante a su bebé durante el embarazo o parto. No siempre se da esa transmisión y en la actualidad sabemos que si la persona gestante realiza ellas posibilidades de transmisión disminuyen casi a cero", sostuvo Carrillo."Otra forma de transmisión, la más famosa, es a través de la, que es un insecto que se alimenta de sangre; cada vez que pica, la vinchuca toma exceso de sangre y como tiene un esqueleto rígido la presión en el abdomen hace que defeque; en esa caca está el parásito, y esos parásitos ingresan a la persona picada por el mismo agujerito de la picadura, o por microlesiones que se hace la misma persona cuando se rasca; también se puede dar por", describió.La cuarta vía es poro donación de órganos infectados, aunque, explicó Carrillo, "esto no se da en países considerados endémicos como Argentina porque se realizan los controles específicos de Chagas en sangre y órganos".Es importante destacar que el parásito no se transmite a través de la leche materna, ni por convivir, besar, abrazar o tener relaciones sexuales con personas que tienen Chagas.Pero quienes trabajan en el tema marcan la necesidad de trascender la descripción biomédica de la infección: "Es necesario ampliar la definición de Chagas y hablar más allá de la enfermedad infecciosa como una problemática de salud socioambiental porque hay un montón de aspectos que se interrelacionan entre si", sostuvo la especialista.Si bien la vía de transmisión vectorial, a través de la vinchuca, es la más conocida y se asocia a contextos rurales, de viviendas precarias o de adobe, y a la pobreza, Mariana Sanmartino -investigadora de Conicet en el Grupo de Didáctica de las Ciencias (IFLYSIB, La Plata) y coordinadora del grupo ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas?", aseguró que"Por supuesto que a las poblaciones más vulnerables las afecta más porque tienen mayores barreras de acceso, cuestiones económicas, etc. pero muchas veces sucede que personas de situaciones socioeconómicas más acomodadas no reciben el tratamiento por no responder a este imaginario entonces ni se sospecha que pueden tener Chagas", señaló Sanmartino.Y continuó: "En este aspecto tenemos un montón de ejemplos de cómo opera elporque aunque tenemos una ley que dice que hay que hacerle el análisis de Chagas durante el control de embarazo a todas las gestantes del país, tenemos un montón deo porque no viven 'en un rancho'. Y la realidad es que mi abuela puede haberse infectado de Chagas, se lo pasó a mi mamá, ella a mí y yo puedo haber vivido toda la vida al lado del Obelisco y tener la infección".Respecto al diagnóstico, Carillo señaló que "existen varios grupos de investigación en este aspecto, entre ellos el nuestro que está trabajando en que los métodos no sólo sean sensibles y específicos, sino que además se puedan realizar en los territorios en las condiciones reales de nuestra salud pública".Pero, además, la investigadora destacó que "hay un diagnóstico que es serológico (medición de anticuerpos en sangre), súper simple, que sirve para determinadas poblaciones como los adultos crónicos, y sin embargo, menos del 10% de la población con Chagas lo sabe; esto quiere decir que tenemos la herramienta diagnóstica pero la gente no accede".En este contexto, la bióloga destacó la importancia de investigación en las causas sociales, culturales, económicas, etc. que llevan a estas barreras, tanto de acceso al diagnóstico como a los tratamientos."Otro aspecto socioeconómico de la problemática en Argentina, es que todavía existe discriminación laboral porque si bien ladice que está prohibido hacer el análisis de Chagas dentro de los pre-laborales -a diferencia de lo que planteaba el decreto de la época de la dictadura que establecía la obligatoriedad del estudio- esa norma recién se reglamentó el año pasado y tiene poca difusión; entonces en muchos casos siguen pidiendo el test de Chagas", señaló por su parte Santamarino.De acuerdo con el Consenso sobre la Enfermedad de Chagas elaborado en 2019 por la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), y sobre la base de cifras estimadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en Argentina, 1.600.000 ya infectados y entre 350 mil y 500 mil que ya desarrollaron cardiopatías vinculadas a la progresión de la enfermedad.El tratamiento del Chagas generalmente incluye la combinación de dos antiparasitarios que, administrados en forma temprana, suelen ser curativos, mientras que en personas mayores contribuyen a retrasar el avance y las complicaciones de la enfermedad.Para aquellos que ya presentan, se incorporan otras drogas al tratamiento, que actúan contra los síntomas, incluyendo eventualmente también la colocación de marcapasos u otros dispositivos para controlar el ritmo cardíaco e incluso distintas intervenciones quirúrgicas de acuerdo con las necesidades de cada caso en particular.Lasse tratan con modificaciones en la dieta y/o medicamentos corticoesteroides, entre otros.Según cifras de la Dirección de Estadísticas e información de Salud (DEIS), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación,, lo que representa casi un deceso diario.En un comunicado difundido por la SAC, los especialistas destacaron que "esta cifra puede estar muy por debajo de la realidad, ya que los fallecimientos de los infectados se producen por cardiopatías, como la insuficiencia cardíaca o la muerte súbita, y son registradas así, sin que se investigue después si la persona tenía Chagas"."Por todo esto, es clave trabajar sobre los asintomáticos ya que eso nos permite hacer un seguimiento más estricto del paciente, con controles más frecuentes y, por ejemplo, detectar una arritmia antes de que se transforme en un trastorno mayor u otras alternaciones incipientes que muestren posibles complicaciones que el individuo puede desarrollar a futuro", concluyó por su parte Ahmad Sabra, médico cardiólogo Director del Consejo de Chagas de la SAC.