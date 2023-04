Familiares y sobrevivientes de Iron Mountian celebran que finalmente el caso vaya a juicio

A nueve años del incendio se realizará el juicio. / Foto: Leo Vaca

“La expectativa desde ya es mucha, para por lo menos aliviar nuestro dolor y que nuestro hermano pueda descansar en paz. Queremos estar presentes, poder asistir a todas las audiencias y que sea televisado porque el nuestro es un pueblo que no tiene mucha memoria y sólo recuerda que esta tragedia pasó con las actividades que hacemos cada aniversario”

"Lo mandaron a prender"

Estrago culposo seguido de muerte

Familiares y sobrevivientes de la tragedia de Iron Mountain recibieron con “felicidad” la noticia de la elevación a juicio de la causa por ese incendio intencional en el que murieron 10 personas y aseguraron hoy tener “mucha expectativa de que finalmente haya algo de justicia” en el marco del debate oral que solicitarán que “sea televisado”., dijo a Télam Sandra Barícola hermana de Pedro, un trabajador de Defensa Civil que murió en el incendio.“La expectativa desde ya es mucha, para por lo menos aliviar nuestro dolor y que nuestro hermano pueda descansar en paz. Queremos estar presentes, poder asistir a todas las audiencias y que sea televisado porque el nuestro es un pueblo que no tiene mucha memoria y sólo recuerda que esta tragedia pasó con las actividades que hacemos cada aniversario”, dijo.Por su parte, el exjefe de bomberos Luis Díaz Gauna, que salvó milagrosamente su vida tras quedar debajo de los escombros, aseguró a Télam sentirse, “una verdadera locura”, aseveró.“Obvio que esto no le va devolver la vida a nuestros compañeros, ni el sufrimiento de los familiares o de los que quedamos y seguimos de cirugía en cirugía, pero esperemos que se concrete el juicio y que haya justicia”, dijo.Díaz Gauna coincidió con Barícola en la importancia de que el debate oral sea transmitido vía streaming porque “cuanto más cristalino sea, muchísimo mejor”.No obstante, ambos se mostraron escépticos respecto a la posibilidad de que los ideólogos y responsables últimos del hecho sean alcanzados por la justicia, en la medida en que entienden que no están entre los 18 imputados.“Esto lo mandaron a prender, es obvio desde el momento que hubo cuatro focos cuando tendría que haber habido uno que se expandiera en forma radial, lo dicen las pericias. Pero con los años que tengo acá y lo que he vivido en este país tengo claro que quien está muy arriba de todo esto no la va a pagar,”, consideró., agregó.A su turno, Barícola fundamentó que “a esta altura es una causa de trascendencia nacional porque no nos pasó solo a nosotros como familia, también le pasó al país”, en la medida en que el incendio buscaba ocultar delitos económicos tales comoEl miércoles, la titular del juzgado en lo Criminal y Correccional N°18 Fabiana Palmaghini elevó a juicio oral y público la causa en la que se investiga el incendio ocurrido el 5 de febrero de 2014 en el depósito ubicado en Azara 1245 del barrio porteño de Barracas, en el que murieron ocho bomberos y dos miembros de la Dirección de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.Se trata de un expediente en el que hay 18 imputados por “estrago culposo seguido de muerte” entre los que figuran directivos de la empresa y exfuncionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control del gobierno porteño, como así también un empleado de seguridad de Iron Mountain que estaba en funciones cuando se inició el incendio.Ahora resta que se sortee el tribunal que tendrá a su cargo la realización del juicio -para lo cual no hay plazos pero se podría producir dentro de los próximos 60 días- que será el que tendrá a su cargo la convocatoria a audiencias preparatorias y la fijación de la fecha de inicio del debate.