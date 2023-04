Los expedientes sobre el legado de Borges ya no son de acceso público

Tras la muerte de Kodama, hubo un derrotero tan intenso como inusitado sobre el patrimonio del escritor / Foto: Archivo General de la Nacion

La presentación de cinco herederos

María Kodama preservó con puño de hierro el legado del escritor / Foto: Florencia Downes

La sucesión de María Kodama, en la que se inscribe el destino del legado literario de Jorge Luis Borges así como la herencia patrimonial del autor, ya no está disponible para su consulta en el Sistema de Consulta Pública del Poder Judicial de la Nación, por lo que la información del expediente queda en reserva, según una decisión tomada por el Juzgado Nacional Civil número 11."Expediente inexistente o no disponible para su consulta pública" es la nueva leyenda que aparece en la web de consulta pública del Poder Judicial cuando se quiere consultar por el expediente de sucesión de María Kodama.En ese sistema, las sucesiones son de acceso público para los abogados y procuradores con matrículas al día, excepto cuando se dispone la reserva de las actuaciones, en general por pedido de herederos o por oficio del Juzgado.Eso es lo que está ocurriendo con el expediente de sucesión de Kodama, que despierta un enorme interés público porque allí se juega el destino del legado literario de Jorge Luis Borges y la herencia patrimonial general del autor de "El Aleph", que va desde sus manuscritos, pasando por los derechos de autor, hasta viviendas particulares., teniendo en cuenta que en vida la viuda y albacea estuvo en cada detalle de derechos del autor de "El Aleph". Pero Kodama no dejó testamento ni herederos conocidos para asumir la gestión de ese legado.Poco más de una semana después de su partida, su abogado Fernando Soto anunció que no había testamento ni herederos conocidos y que iniciaría una causa por "herencia vacante". Pero poco tiempo pasó de aquel anuncio, ya que un día después se presentaron cinco sobrinos de Kodama reclamando la herencia.Kodama había manifestado años anteriores que tenía "todo resuelto" en torno al legado de Borges así como también había expresado su desconfianza sobre las instituciones argentinas y la intención de que el legado fuera custodiado por alguna universidad extranjera. Las especulaciones llevaron a pensar que podría ser la de Tokio, Japón, donde se ha estudiado mucho su obra, o la de Harvard, donde ella compartió actividad con su marido.Tras la presentación de herederos, el último martes se dio a conocer que los expedientes vinculados a la sucesión quedaríana cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 11, el mismo que en 1986 se encargó de la sucesión de sus bienes en favor de Kodama.El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 33 -depositario de la presentación realizada por los hermanos Mariana del Socorro, Martín Nicolás, Matías, María Belén y María Victoria Kodama demandando ser reconocidos como "únicos herederos" de los bienes muebles e inmuebles de Kodama-, el que por razones de "vinculación" y "economía de trámite" derivó el expediente al Juzgado 11 que dirige Alejandra Débora Abrevaya.La dependencia a cargo de Horacio Liberti resolvió "acumular los presentes autos al sucesorio caratulados 'Borges, Jorge Luis s/Sucesión Testamentaria'", del expediente "217740/1986" y "remitir -virtualmente- la presente sucesión al Juzgado N° 11 del Fuero", se lee en el documento.