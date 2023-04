Confirmaron la primera muerte por dengue en la ciudad de Santa Fe

Cudós remarcó que "no estamos en el pico todavía, porque hay un retraso en las notificaciones"

La primera muerte por dengue en la ciudad de Santa Fe fue confirmada por el Ministerio de Salud de la provincia, tras conocerse las pruebas de laboratorio por el caso de una mujer de 69 años que falleció el 30 de marzo, en tanto los casos subieron un 41% respecto de la semana anterior, al pasar de 7.661 a los actuales 10.805.



El secretario de Salud, Jorge Prieto, informó que la mujer falleció "al día 10 de la confirmación de la sospecha de este virus", que "no tenía comorbilidades" y que "era del barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe".



En tanto, la directora de Epidemiología, Carolina Cudós, contó que el único factor de riesgo de esa paciente era la edad y añadió que "comenzó con un cuadro clínico típico, de fiebre, cefalea y mialgia, consulta el día cinco porque ya tenía un cuadro más grave, por lo cual queda internada, y fallece a los 10 días".



La funcionaria aclaró que se demoró la confirmación diagnóstica debido a que fue atendida en un efector privado y porque "primero hay sospecha de varias enfermedades y cuando fue la sospecha de dengue hubo que hacer una serie de pruebas", a la vez que consideró que "no fue fácil diagnosticar, pero eso es algo habitual".



Cudós remarcó que "no estamos en el pico todavía, porque hay un retraso en las notificaciones" y anunció que el número "va a seguir aumentando y no sabemos cuándo va a ser el pico".



"Esta baja de temperatura no sabemos cuánto va a durar, puede ser temporaria. No nos confiemos en que bajó la temperatura, los mosquitos siguen en nuestras casas", advirtió.





Otra muerte en Reconquista

Al ser consultada por otro caso de fallecimiento en la ciudad de Reconquista, Cudós informó que, por lo que hasta ahora en forma oficial son dos los decesos en la provincia.El primer caso fue el de un hombre de 77 años, que murió el 19 de marzo en un hospital de la ciudad de Reconquista, al que se suma la mujer de 69 años fallecida el 30 de marzo en la capital provincial y que fue confirmado.En cuanto al informe semanal que se difunde los jueves, Cudós adelantó que, donde se han confirmado 6.665.Asimismo, la funcionaria remarcó que los casosGeneral Obligado sigue siendo el departamento más afectado con 6.665 casos, repartidos en Las Toscas (1.238), Villa Ocampo (1.063), Reconquista (896), Villa Guillermina (719), Avellaneda (455), Florencia (447), San Antonio de Obligado (327) y Villa Ana (189), entre las localidades con mayor número de pacientes.Luego, departamento Rosario tiene 2.069 casos (1.923 en la ciudad homónima), mientras que en tercer lugar figura San Cristóbal, con 1.106 casos en la ciudad de Ceres.En departamento Castellanos se han reportado 856 casos (795 en la ciudad de Rafaela), mientras que en departamento La Capital el número asciende a 546, de los cuales 476 corresponden a la ciudad de Santa Fe.En departamento 9 de Julio hay 196 casos, y posteriormente se ubican los departamentos San Lorenzo (57), Vera (55), Caseros (50), Las Colonias (37), San Martín (34), San Javier (12), Belgrano (11), General López (11), Iriondo (7), San Jerónimo (6), Constitución (5), San Justo (5) y Garay (3).En cuanto a fiebre chikungunya, durante este año se confirmaron 80 casos, 68 de los cuales son del departamento Rosario, 10 del departamento La Capital y los restantes 2 del departamento San Martín.