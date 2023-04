BAFICI 2023: rockumentales para los cinéfilos más melómanos

Los integrantes de Tequila

La sección Música del BAFICI (ver programación) es una de las más interesantes de esta 24ª edición que comienza el próximo. Por supuesto, en esa selección de 16 títulos hay películas sobre soul (sobre Roberta Flack), bossa nova (“, country (o chacarera (), pero en esta guía nos enfocaremos en tres documentales sobre rock (y aledaños).“Es una historia agridulce, pero podría haber sido peor”,. La historia es la de Tequila, la banda de rock más popular de España entre 1977 y 1983, justo cuando en la Argentina imperaba una feroz dictadura militar. Un por entonces adolescentehuyeron de Buenos Aires y se radicaron en Madrid cuando el franquismo empezaba a ser historia. El director Álvaro Longoria (“The Propaganda Game”, “Dos Cataluñas”, “Ni distintos ni diferentes: Campeones” y “Santuario”) los reúne y con Cecilia Roth como una suerte de madrina, narradora y maestra de ceremonia los tres reconstruyenAntes de cumplir 20 años estos émulos de los Rolling Stones con sus viscerales letras en castellano yay eran un furor entre las jóvenes. Pero luego llegaron las(el bajista español Felipe Lipe ofrece, en ese sentido, un fuerte contrapunto),(el baterista Manolo Iglesias en 1994 y el guitarrista Julián Infante en 2000), la separación (dicen), las reconciliaciones y los intentos por revivir la banda a partir de 2008.Con un extraordinario material de archivo, testimonios entusiastas e inocentes de aquellos años '70 que contrastan con los actuales que ofrecen una mirada mucho más madura, descarnada y cuestionadora,no solo narra las desventuras de un grupo que marcó a su tiempo e influyó en varias generaciones posteriores sino que también nos traslada a una época en la que aparecen el diario La Opinión, la familia Timerman y el clan Stivel, Paco Urondo, la movida madrileña, Tierno Galván, Almodóvar & McNamara, Iván Zulueta, Will More y Eusebio Poncela.Un documental fascinante y, parafraseando a Andrés Calamaro (con quien Rot luego formaría Los Rodríguez), de una honestidad brutal.La grieta en la escena musical de Nueva York fueY, aunque el primero tuvo mayor repercusión, no son pocos los que sostienen que el fundado por Mickey Ruskin en diciembre 1965fue mucho más importante para el arte underground, vanguardista y contracultural de la ciudad.A esa historia quecuando el movimiento punk ya era puro caos y descontrol, está dedicado este documental en el que hablan figuras como(el líder de Suicide murió en 2016), asiduos concurrentes a ese pequeño en el que durante los años '70 tocarony muchas bandas del punk, el glam y el hardcore para un público que muchas veces no llegaba a los 100 espectadores.Ubicado muy cerca de The Factory, Max's contó cony su troupe, quienes iban primero al restaurante y luego al backroom que frecuentaban no solo músicos sino también modelos, drag queens, actores y escritores.se sentaban en sus mesas, mientras, claro, abundaban las drogas.Se dice que allí nació la colaboración entrey que el empresario Clive Davis fichó a Bruce Springsteen. Pero luego llegaron los tiempos duros con las muertes de Sid y Nancy o el apuñalamiento de Johnny Blitz y ya nada volvería a ser como antes. La variedad de testimonios y un vasto material de archivo (muchas veces de precaria calidad) nos transportan a esos tiempos violentos de una ciudad sórdida y desbordante, alejada por completo de la lujosa urbe turística que es hoy.“Me siento como un travesti, como un paria del rock”, dicecuando explica por qué llamó “Travesti” (“Una de las comunidades más atacadas”, agrega) a uno de los mejores discos de su carrera editado en 1994.Aunque fue clave en el surgimiento de muchas bandas como, siempre optó por un lugar alejado del mainstream (“Con lo único que tengo un compromiso es con la vocación, la amistad y el amor”, asegura), apostando siempre por una independencia absoluta y permanentes ansias de experimentación.La excusa de este documental es el registro que el propio Rodrigo Ottaviano hizo delen el que Melero, 25 años después, tocó en vivo por primera y última vez “Travesti” (a mediados de los '90 había presentado varios de esos temas en algunos shows en el Instituto Goethe).Acompañado por músicos amigos como, Melero recupera hits de ese álbum como “Quiero estar entre tus cosas” y “Resfriada”, pero también clásicos de Los Encargados como “Líneas” y “Sangre en el volcán” en versiones que combinan lo acústico con lo electrónico (“No querría convertirme en un dogmático de mí mismo”, dice a cámara como para justificar los constantes cambios en su obra).Entre ensayos de antes y actuales, imágenes de archivo (como la trastienda de los recordado videoclips que dirigió Diego Kaplan) y entrevistas recientes, “Operación Travesti” resultay muy influyente dentro del rock nacional de las últimas cuatro décadas.