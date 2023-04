Democracia o mafia judicial: las banderas de los que marchan hoy a Tribunales

Foto: Alfredo Luna.

El ministro de Trabajo bonaerense,, anunció que participará este jueves de la marcha hacia los Tribunales bajo el lema "democracia o mafia judicial" y aseguró que llamó "a defender la democracia y a Cristina Fernández de Kirchner". Por su parte, El secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores y secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, sostuvo que la convocatoria buscará "ganar la calle para devolverle democracia a la justicia y fortalecer el Frente de Todos"La convocatoria se anunció el lunes en una conferencia de prensa en la que los organizadores detallaron que desde las 16 movilizarán hacia la Plaza Lavalle, frente a los Tribunales porteños de Talcahuano al 500, sede de la Corte Suprema de Justicia, para repudiar la situación judicial en la que se encuentra la exmandataria, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio de la causa Vialidad.En declaraciones a Radio La Plata,, donde trescientos mil ciudadanos se convocaron en defensa de Cristina, que ya en ese momento sufría persecución e intentos de proscripción”., y afecta nuestro ejercicio de votar y ser votado”, reflexionó.Asimismo, planteó "la importancia de cuidar la democracia nacional" y pidió "recordar cuánto costaron los siete años de dictadura y los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas”.”, planteó y añadió que no permitirá "que cuatro individuos que responden al poder económico vengan a destruir nuestra democracia ni proscribir a nuestra conducción”.En ese contexto, hizo propia una frase del gobernador bonaerense Axel Kicillof que advierte quey consideró que la oposición “es nefasta”.El secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores y secretario general de ATE Capital,, aseguró que en la reunión que mantuvieron representantes de diversos sindicatos con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidieron que sea candidata en las próximas elecciones e indicó que la movilización de a Tribunales buscará "(FdT)".Le expresamos a Cristina la solidaridad de todo el espacio sindical luego de los ataques que recibieron ella y a su hija (Florencia Kirchner). Todos los dirigentes de este colectivo de sindicatos entendemos que tiene que encabezar la etapa que viene como Presidenta. No vamos a tener una respuesta a eso, pero el planteo existió y fue muy fuerte. Le pedimos que sea nuestra candidata", sostuvo Catalano en declaraciones para AM750.Además, el dirigente de ATE agregó que la exmandataria les expresó a los dirigentes que "la salida no depende de una sola persona" y eludió brindarles una definición en relación a una eventual postulación de cara a los comicios de este año.Por eso," con miras a las próximas elecciones.La Vicepresidenta recibió este miércoles a dirigentes de la CTA y CGT en el Senado, en vísperas de la movilización convocada para esta tarde frente al Palacio de Tribunales bajo el lema "Democracia o mafia judicial" y en rechazo a la "proscripción" de la expresidenta, informaron esta anoche fuentes gremiales.En este sentido, Catalano expresó que hablaron con la Vicepresidenta sobre la marcha y "las nuevas dinámicas de persecución que se dan en la región".Esta tarde, desde las 16, los manifestantes se movilizarán en la Plaza Lavalle, frente a los Tribunales porteños de Talcahuano al 500, sede de la Corte Suprema de Justicia.