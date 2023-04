"Los delincuentes", de Rodrigo Moreno, competirá en Cannes

Previamente, Rodrigo Moreno dirigió “El custodio”, “Un mundo misterioso” y “Una ciudad de provincia”.

La película “Los delincuentes”, de Rodrigo Moreno, fue seleccionada para participar en la sección “Un Certain Regard” en la 76ta. edición del Festival de Cannes, que se realizará entre el 16 y el 27 de mayo próximos en esa ciudad de la Riviera Francesa.Es la primera vez que Rodrigo Moreno (“El custodio”, “Un mundo misterioso”, “Una ciudad de provincia”) participará en Cannes, y lo hará conque planean robar la sucursal en donde trabajan el equivalente a todos los sueldos que ganarían hasta jubilarse, según describe la sinopsis de la película.En la conferencia de prensa que se realizó en el cine GC Normandie de París, el presidente del festival, Iris Knobloch, y su Delegado General, Thierry Frémaux, anunciaron las películas que participarán en la Competencia Oficial en busca de la Palma de Oro, en dondeTambién forman parte de la competencia el japonés Kore-eda Hirokazu (“Monster”), el italiano Nanni Moretti (“Il Sol Dell'avenire”), y el inglés Ken Loach (“The Old Oak”).En cuanto a la sección Un Certain Regard, además del filme del argentino Rodrigo Moreno habrá otra producción latinoamericana seleccionada: “Los colonos”, ópera prima del director chileno Felipe Gálvez, coproducción entre Chile, Argentina y Francia.Fuera de competencia se confirmó oficialmente que se verán “Killers of The Flower Moon”, de Martin Scorsese; “Indiana Jones y el dial del destino”, de James Mangold; “The Idol”, de Sam Levinson; y “Cobweb” del surcoreano Kim Jee-woon.En cuanto a premieres, se proyectarán “Kubi”, del japonés Takeshi Kitano; “Bonnard, Pierre et Marthe”, del francés Martin Provost; “Cerrar los ojos”, del español Víctor Erice; y “Le Temps D’aimer”, de la francesa Katell Quillévéré.