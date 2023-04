Para la Cámara de la Construcción, el discurso de Macri "no tiene asidero en la realidad"

Foto: Eliana Obregon

Foto: Pablo Añeli

Gustavo Weiss. Foto: Archivo

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, afirmó este jueves que el discurso de Macri sobre "dinamitar todo" es"Frases rimbombantes en cualquier discurso no me interesa escuchar, frases que no tienen fundamento, yo quiero que me digan cosas concretas de lo que se va a hacer.", dijo Weiss en declaraciones a radio AM 750, al ser consultado sobre el discurso pronunciado este miércoles por el expresidente Mauricio Macri en La Rural, en el marco de un encuentro en el que diferentes precandidatos a la presidencia expusieron sus ideas y propuestas.El dirigente también se refirió a lo dicho por el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, y dijo que "no" compartía su pensamiento y que lo que mucho de lo que propone "no se puede llevar a cabo"."Las cosas que dice (Javier) Milei en particular no las comparto y muchas no se pueden llevar a cabo, como por ejemplo que no va a haber más obra pública, eso no existe en ningún lugar del mundo; en el mundo,", puntualizó.En cambio, señaló que "(el gobernador de Jujuy) Gerardo Morales, (el ex diputado Miguel Ángel) Pichetto, (el gobernador de Córdoba Juan) Schiaretti compartieron bastante lo que hay que hacer, el diagnóstico de lo que hay que arreglar en la Argentina para liberar la actividad privada y traer mayor inversión y generar empleo".El empresario opinó que "el gobierno de (Mauricio) Macri tuvo dos períodos concretos: 2016 fue un año muy regular, 2017 fue un muy buen año, en el que se batieron récords en ciertos indicadores hasta mayo de 2018 que vino el crack financiero que todos conocemos"."A partir de ahí empezó un período de crisis que se prolongó hasta 2020, hubo un repunte con este Gobierno y hubo muy buenos indicadores también el año pasado, el empleo está muy cerca del pico máximo, el consumo de cemento fue récord histórico el año pasado, ladrillos y cerámicos también fueron récord", sostuvo, y agregó que "ahora empezaron a caer todos los indicadores".Afirmó que "la obra pública tuvo efectivamente mucha actividad desde mediados de 2020, nunca paró y tuvo un enorme dinamismo hasta mediados del año pasado; post (Martín) Guzmán empezamos a tener problemas por la inflación, el aumento de costos y el atraso de los pagos, que complica seriamente las obras"."(El ministro de Economía Sergio); las variables empeoraron drásticamente post Guzmán por la sequía, que complica seriamente la marcha de la economía argentina", concluyó.