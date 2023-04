Larreta dice "no creer en iluminados" y revela que no tiene en agenda reunirse con Macri

Foto: Daniel Dabove

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó este jueves que pretende "liderar una generación de argentinos" que sean capaces de "trazar un punto de inflexión en la historia y hablar con la verdad", y aseguró, al formular declaraciones en el contexto de la interna que se originó en Juntos por el Cambio (JxC) por la convocatoria a elecciones concurrentes y con Boleta Única Electrónica en la ciudad de Buenos Aires. "Sería natural que tengamos una reunión como venimos haciendo hace muchos años, pero”, afirmó sobre la posibilidad de un encuentro con el expresidente Mauricio Macri.“Hay que gobernar, tomar decisiones. Quiero liderar la generación de los argentinos que nos animamos a trazar un punto de inflexión en la historia argentina y hablar con la verdad. En serio, sin grandes discursos, porque. Acá hay que trabajar todos los días para que los argentinos vivamos mejor”, enfatizó.En una conferencia de prensa ofrecida en la sede comunal Número 12 del barrio porteño de Coghlan, el jefe de Gobierno anunció medidas para el sistema de alquileres de viviendas y se refirió al desdoblamiento entre los comicios nacionales y los locales que anunció esta semana, al remarcar que se trata de un tema, que "no es opinable porque la ley, el Código Electoral son claros"."Además es porque es el mejor sistema para terminar con la boleta sábana y las trampas que se hacen. El hecho de que algunos dirigentes hayan expresado diferencias es válido porque no en todo tenemos que pensar lo mismo”, apuntó al defender el sistema de Boleta Única Electrónica.El expresidente Mauricio Macri, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y la titular del PRO, Patricia Bullrich, expresaron por estos días públicamente sus diferencias con Larreta sobre esta convocatoria, que acrecentó las diferencias en JxC entre los dirigentes denominados como "halcones" y los que se identifican como "las palomas" y se referencian en Larreta, la exdiputada nacional Elisa Carrió y referentes del radicalismo como Martín Lousteau.“No hice nunca ni haría un comentario personal de alguien de JxC. Jamás critico personalmente a alguien (que integra la coalición). En todos estos años hubo algunas diferencias, pero jamás personales. Con Mauricio hablo, trabajo, interactúo y me reúno asiduamente hace 23 años", subrayó el jefe de Gobierno.Y en ese sentido, agregó:Con respecto a una nueva ley de Alquileres, el alcalde porteño consideró que “se necesita un acuerdo entre todos" al remarcar que "la política no puede estar enfocada en las diferencias, las discusiones y las peleas".Por otra parte, Rodríguez Larreta opinó sobre la movilización que agrupaciones kirchneristas harán esta tarde a Plaza Llavalle, frente al palacio de Tribunales con el lema ‘Democracia o Mafia Judicial’, y mostró en favor de "respetar la independencia de la Justicia".