13-04-2023 11:44 - Bundesliga

Bayern Múnich suspendió por un partido a Mané luego de que le partiera el labio a Sané

Teniendo en cuenta que el club no piensa dejar impune lo ocurrido, el senegalés no sólo recibirá una sanción económica importante sino que también pueda ser suspendido durante un tiempo o, incluso, no se descarta una rescisión unilateral del vínculo.