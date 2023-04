Lula fustigó al FMI por "asfixiar" a la economía de la Argentina

Lula celebró la asunción de la expresidenta Dilma Rousseff al frente del NDB. Foto Tw @NDB_int

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fustigó al Fondo Monetario Internacional por "asfixiar" a la economía de Argentina a raíz de la exigencias requeridas para cumplir con las obligaciones de la deuda externa, durante un discurso en el Nuevo Banco de Desarrollo, el banco de fomento de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica)."No se puede estar asfixiando a los países como está haciendo ahora a la Argentina con el FMI y como hacían con Brasil y otros países", aseguró este jueves Lula al celebrar la asunción de la expresidenta Dilma Rousseff al frente del NDB.Lula defendió el comercio y la financiación en monedas locales sin el uso del dólar y reivindicó al NDB como forma de independendizarse de las "amarras" de los organismos de financiamiento tradicionales, en referencia al FMI y el Banco Mundial."Ningún gobernante puede gobernar con un cuchillo en la garganta por el hecho de que el país sea un deudor. Los bancos multilaterales deberían poner tolerancia en cada renovación de acuerdos. El sueño de crear los Brics era crear un instrumendo de desarrollo", aseguró Lula en la sede del banco de fomento del sur del global, ubicado en Shangai. en el primer día de su gira por China.Además, criticó la forma en la cual los países se endeudaron apenas para cubrir la cuenta financiera y no destinar préstamos del FMI o de bancos privados para motorizar el desarrollo o la infraestructura."Todos los países pueden endeudarse, claro. Pero para hacer obras, activos que antes no había, para tener más capacidad de producción. Ese mundo queremos ver a partir de ahora, no el mundo de quienes piensan que los genios que opinan de economía y después quieren que el Estado salve a la quiebra de los bancos", aseguró.Lula citó el caso de la quiebra de Lehman Brothers en 2008 en Estados Unidos y la reciente crisis del banco suizo Credit Suisse. "Daban lecciones de sabiduría y Suiza tuvo que colocar el 8% de su PBI para salvar a los bancos privados", fustigó el exlíder metalúrgico.