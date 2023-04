Seguridad Vial presentó cuatro cortometrajes para concientizar sobre el alcohol cero al volante

El objetivo de los cortometrajes es concientizar sobre alcohol cero al volante VER VIDEO

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) presentó cuatro cortometrajes sobre casos de siniestros ocasionados por conductores ebrios y en los que hubo víctimas fatales, ocurridos en la provincias de Córdoba, Corrientes y Río Negro y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de concientizar sobre esa problemática ante el tratamiento de. A todas ellas la Agencia de Seguridad las ayudó con los procesos judiciales, en las rehabilitaciones, en la asistencia psicológica. Ellas nos querían transmitir que además del dolor y de la pérdida, también querían hablarle a la sociedad con respecto a qué podemos hacer entre todos para que esto no vuelva a pasar, para que cada año tengamos menos muertes", señaló a Télam, previo a la actividad realizada en el Cine Gaumont, ubicado en Avenida Rivadavia 1635, en el barrio de Congreso."Mañana el Senado finalmente sesiona y estamos convencidos de que va haber una amplia mayoría que vote por esta Ley", agregó el funcionario.Por su parte, el, explicó que la presentación "tiene que ver con darle visibilidad a esta problemática y la propuesta legislativa de la Ley de Alcohol Cero al volante, que fue aprobada en cámara de Diputados"."Las personas y familias que transformaron su dolor en propuesta pueden tener acompañamiento por parte del Estado, por eso lamentamos cuando ciertos sectores no quisieron tratar esta, continúo.El registro de las historias estuvo a cargo del organismo del Ministerio de Transporte en conjunto con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), y en cada caso se reconstruyeron los hechos en la voz de los propios sobrevivientes y/o familiares de las víctimas quienes entre aplausos y "pura emoción" estuvieron presentes durante las proyecciones.y es Fernanda Guardia (35) sobreviviente de un siniestro vial quien relata en primera persona, como Alan Amoedo impactó contra el auto en el que viajaban ellas junto a su pareja y amigo, Sol y Agustín, quienes perdieron la vida en el 2001, en Córdoba, y que luego de 10 intervenciones quirúrgicas pudo volver a caminar acompañada de muletas."Hace dos años una persona con 2.7 de alcohol en sangre se adelantó por la banquina embistiendo a mi pareja y un amigo. Yo tuve varias fracturas en las piernas y la Agencia de Seguridad Vial me acompañó en el juicio y me invitaron a la proyección", dijo la mujer a Télam."Hay que hacer un cambio a nivel social, educarse y tiene que actuar la justicia ya que la mayoría de los casos se caratulan como culposos, el crimen vial está muy naturalizado en la sociedad", expresó.Luego se proyectó, donde Juan Carlos Marquez, oriundo de Venezuela deja ver sus grandes cicatrices en el rostro producto de una operación de cráneo y estar inconciente durante dos meses en el hospital, luego de que un conductor que manejaba a 150 kilómetros por hora impactara contra su vehículo provocando la muerte de su hija Jeinsmar.Más tarde fue el turno de la proyección dedonde falleció Nehuel hijo de Nanci y Diego, y el papá de este último, por dos jóvenes que se dieron a la fuga, luego en sede judicial uno reconoció la autoría del hecho."Es un momento que no te olvidas nunca. Mi nene era chiquito. Mi viejo tenía más vida. Nos partió la familia entera. Fue doloroso. Y pedimos justicia", esbozó Diego cuando finalizó la proyección ante el resto de la sala.La última proyección fue, donde para la sorpresa de los presentes se le dio la palabra al responsable del siniestro, Francisco, junto a los padres de Juan quién perdió la vida junto a sus dos amigos."Al principio tuvimos odio. Fue difícil. Pasaron los años y no iba a los tribunales para odiarlo sino para recordar a mi hijo", expresó muy emocionada la mamá de Juan quien portaba en su pecho las fotos de los tres jóvenes que fallecieron en el siniestro vial."Me paro para que vean las caras de los chicos y para que sepan que ustedes están vivos. Para que a otro no le pase lo mismo. Francisco festejó el cumpleaños de su hermano, tomó cerveza y después mató a los chicos, y podemos estar de ese lado también. Yo le dije que a Juan no lo voy a tener nunca, pero que a él la muerte de ellos no se le va a borrar y lo va a tener que sobrellevar como yo, por eso el alcohol cero es lo único que salva vidas", concluyó.Los cuatro cortometrajes que podrán ser vistos en a través de la página web.