Kicillof aseguró que está parado en la provincia de Buenos Aires. /Foto: archivo.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este miércoles que para las próximas elecciones está "parado en la provincia de Buenos Aires" y pidió que el Frente de Todos retome el debate por "una estrategia ganadora", porque "nadie se salva solo" y "la discusión es la derecha o los derechos"."A nivel nacional necesitamos una estrategia ganadora porque lo que hay en riesgo es algo muy grande. La discusión es la derecha o los derechos ", aseguró Kicillof por C5N, yTambién opinó sobre la interna de la oposición: Mauricio "Macri se bajó porque la gente no lo quiere, no podía ser candidato porque todos saben lo que hizo" cuando fue presidente, afirmó y aseguró que "a la oposición no se le cae una idea, solo sacar derechos".Sobre las especulaciones de una supuesta candidatura presidencial suya, Kicillof afirmó:Sobre si la conducción del Frente de Todos debe retomar las discusiones sobre la estrategia electoral para las PASO y las generales dijo: "Hagamos otra mesa o la instancia que sea. Hay que resolver una estrategia a nivel nacional porque nadie se salva solo ni puede haber derivas personales"., aseveró.El gobernador explicó que en Juntos por el Cambio piensan que de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires "podrán hacer lo que hizo Mauricio Macri cuando fue presidente pero mas rápido, más hondo y más doloroso".Kicillof criticó a los que ponen en duda la "proscripción" de la vicepresidenta Cristina Fernández. "Es la dirigente de más peso en la Argentina y por eso sacaron un fallo que dice 'inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos'. No sé que diccionario leen los que dicen que no está proscripta", afirmó.Al respecto, denunció que la vicepresidenta "está bajo ataque del partido judicial que sin una prueba, con humo puro y la colaboración de medios de comunicación macristas, piden la condena a prisión"., aunque haya dicho que no iba a ser candidata, manifestó.En 2019 "ganamos porque la gente recordaba el gobierno de Cristina y quería esos resultados nuevamente, eso le dio la victoria al peronismo", consideró.Enfatizó que su trabajo en la provincia "no va a parar" y advirtió: "Podemos dar la pelea necesaria aun con una campaña en contra muy dura", pero "creemos que pudimos avanzar aunque sabemos que aún falta un montón. Siempre trabajaremos para garantizar más derechos".