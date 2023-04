Un estudio comprobó que la acumulación de una proteína permite la detección temprana del Parkinson

El estudio concluyo que la α-sinucleína mal plegada es detectable antes de que el daño en el cerebro sea observable en imágenes.



Investigadores de Estados Unidos y Alemania comprobaron que la acumulación de una proteína en el cerebro permite la detección temprana de la enfermedad neurodegenerativa Parkinson antes de que se produzca el daño cerebral, en base a un estudio que realizaron a más de mil personas y fue publicado en The Lancet Neurology.



Los resultados del estudio confirmaron que la técnica, conocida como "ensayo de amplificación de α-sinucleína (αSyn-SAA, por sus siglas en inglés)", puede detectar con precisión a las personas con la enfermedad neurodegenerativa y sugiere que puede identificar a los individuos en riesgo y a aquellos con síntomas tempranos no motores antes del diagnóstico, precisaron los investigadores.



"Nuestros hallazgos sugieren que la técnica αSyn-SAA es muy precisa en la detección del biomarcador de la enfermedad, independientemente de las características clínicas. Esto hace posible el diagnóstico preciso del Parkinson en etapas tempranas", aseguró el coautor principal y director de I+D de Amprion (Estados Unidos), Luis Concha.



En este sentido, el científico explicó que "los resultados indican que la α-sinucleína mal plegada es detectable antes de que el daño en el cerebro sea observable en imágenes, lo que sugiere la propagación de esta proteína sucede con anterioridad a que se haya producido un daño neuronal sustancial", consignó la agencia científica española, Sinc.





