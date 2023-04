Crecen las dudas sobre la implementación del operativo electoral en CABA

Entre otras dudas, se plantean los tiempos de los procesos licitatorios para, por ejemplo, la adquisición de los dispositivos electrónicos.

La oficialización del cronograma electoral en la Ciudad de Buenos Aires, donde se votará con boleta única electrónica para los cargos locales y la partidaria para los nacionales en las primarias (PASO) y las generales, acrecentó hoy las dudas respecto de la implementación del operativo y sobre la función que cumplirá el Instituto de Gestión Electoral (IGE), de reciente creación.Según indicaron a Télam fuentes del Ejecutivo y de la Legislatura porteña, el IGE debutará en la administración de los comicios locales, de acuerdo con lo estipulado en el Código Electoral aprobado en 2018, que validó al ente autárquico, con personería jurídica pública estatal, autarquía financiera e independencia funcional, pero que aún no tiene confirmadas sus autoridades.Las fuentes consultadas señalaron que el IGE está bajo la conducción de Ezio Emiliozzi, quien anteriormente se desempeñó como Director Electoral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y estuvo a cargo de la implementación de la boleta única electrónica por primera vez en el distrito en 2015.Sin embargo, la validez de la designación de Emiliozzi despertó un interrogante en la Jefatura de Gobierno porteño ya que su postulación debe estar impulsada por el Ejecutivo, pero su nombramiento requiere del aval de la Legislatura local mediante el voto de al menos dos tercios de las 60 bancas que componen el recinto parlamentario.Esta instancia legislativa no ocurrió hasta hoy, ya que el pliego de Emiliozzi fue enviado por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta al Poder Legislativo el 9 de noviembre del 2022, pero no recibió tratamiento ni aprobación.La vacancia, sin embargo, está contemplada en el Código Electoral y autoriza al jefe de Gobierno a nominar "en comisión" al director "hasta tanto se expida" el Parlamento y aclara que "si la Legislatura no se expidiese en un plazo de 90 días de realizada la propuesta, el nombramiento expirará y el Poder Ejecutivo deberá elevar una nueva propuesta".Otra de las dudas respecto del operativo electoral refiere a los tiempos en los que se pondrán en marcha los procesos licitatorios para, por ejemplo, la adquisición de los dispositivos electrónicos y software que sean utilizados para el procedimiento de emisión del voto mediante la boleta única electrónica, su trasmisión, recuento, totalización y difusión de resultados provisionales.De acuerdo con el decreto publicado en el Boletín Oficial -que oficializó el llamado a elecciones- será el IGE el que tendrá bajo su órbita también "la aprobación de los sistemas electrónicos a ser incorporados", lo que obligará a Emiliozzi, como director "en comisión", a firmar antes del fin de semana la licitación para concretar las contrataciones pertinentes.En ese sentido, señalaron que, posiblemente, el pliego demandará a las empresas interesadas requisitos tales como contar un número superior a las 10.000 máquinas de votación al momento de la convocatoria oficial, demanda que reduce significativamente las chances de participar del proceso.