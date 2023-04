En un lapso de 15 minutos asesinaron a tres personas en distintas zonas de Rosario

Con estos tres crímenes, ascienden a 90 los homicidios registrados en lo que va del año en el Departamento Rosario.

Dos hombres y una mujer embarazada de cinco meses fueron asesinados en distintos hechos que se sucedieron esta madrugada en un lapso de 15 minutos en diferentes zonas de la ciudad de Rosario, que ya suma 90 homicidios en lo que va de 2023, a un promedio de un asesinato cada 27 horas, informaron fuentes policiales y judiciales.



El primero de los crímenes, que en principio no tiene connotaciones mafiosas ni vinculadas a bandas relacionadas al narcomenudeo, se registró alrededor de la 1.40 en una vivienda ubicada en la calle Humberto Primo al 2000, de la zona noroeste de Rosario, consignaron a Télam los voceros consultados.



Según la primeras averiguaciones, un hombre identificado como Ángel Osvaldo Peralta (73) fue asesinado por su pareja, Silvina R. (42), quien quedó detenida.



En principio, la pareja habría estado bebiendo y en esas circunstancias la mujer habría golpeado en la zona del cráneo al hombre, presuntamente con un elemento cortante ocasionándole la muerte, tras lo cual llamó a la policía y fue apresada.



De la escena del crimen, la policía científica secuestró vasos y botellas de vidrio que fueron enviadas a peritar para determinar si con esos elementos fue golpeada la víctima.



El segundo homicidio, en tanto, se registró alrededor de la 1.50 en las calles Leonardo Favio y Cavia, de la zona norte de Rosario.



En ese lugar, los efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) encontraron el cadáver de una mujer embarazada de 5 meses, que fue identificada como Yanet Mariana Díaz (28), quien presentaba un herida de arma de fuego en la cabeza.



Según la pesquisa, la víctima habría sido atacada por dos hombres que se movilizaban a bordo de un auto tipo Fiat Palio color gris, quienes abrieron fuego en su contra para luego darse a la fuga.



La mujer fue reconocida en el lugar del hecho por su pareja, un joven de 23 años, quien aportó la información acerca del embarazo que cursaba, añadieron los informantes.



De la escena del crimen los peritos de la AIC secuestraron cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros y un celular, color negro que sería el que portaba la víctima y que será sometido a peritajes.



En tanto, el tercer homicidio ocurrió alrededor de la 1.55 en la intersección de las calles Matheu y Poblet, de la zona oeste de Rosario.



Allí la policía halló el cadáver de un joven, aún no identificado, tirado sobre la calzada.



La víctima presentaba, según las primeras pericias, dos heridas de arma de fuego, una en la región dorsal derecha y otra en el hemitórax derecho.



De la escena del hecho la policía científica secuestró tres vainas servidas calibre 40.



En base a las primeras averiguaciones realizadas, se sabe que la víctima fue atacada cuando se desplazaba en bicicleta por la calle Matheu y desconocidos que se movilizaban en una moto le dispararon,



El muchacho cayó del rodado y, según los vecinos, logró desplazarse de pie para pedir ayuda, aunque cayó muerto a los pocos metros, sobre la calle Poblet.



Los cadáveres de las tres víctimas fueron trasladados al Instituto Médico Legal de la Unidad Regional II de Policía para las respectivas autopsias.



Los tres hechos son investigados por el fiscal de homicidios dolosos de turno en Rosario, Alejandro Ferlazzo, quien ordenó una serie de medidas que apuntan a determinar la mecánica y localizar a los atacantes de la mujer y del joven, quien aún no fue identificado.



