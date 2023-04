Comenzó el paro de metrodelegados para las líneas D y E y el Premetro

Metrodelegados iniciaron paro de dos horas las líneas D y E y el Premetro.

🔴 Nuevas medidas en las líneas D, E y Premetro en reclamo de la reducción de la jornada y una menor exposición al asbesto pic.twitter.com/YxpGgdCePY — metrodelegados.com (@Metrodelegados_) April 11, 2023

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp) inició a las 14 un paro de actividades, que se extenderá hasta las 16, en las líneas D y E del subte y en el Premetro, en el marco del plan de protesta que viene realizandoAdemás, en el marco de la nueva acción gremial,Los trabajadores informaron en un comunicado que las acciones de "autodefensa"El lunes pasado, el paro de dos horas afectó las líneas B y C del subte.Por su parte"Emova ratifica que no existe en el Subte de Buenos Aires riesgo para la salud de los trabajadores y usuarios", expresó la compañía y dijo que "no hay ninguna medición ambiental de las más de 2.500 realizadas que demuestre la existencia de algún riesgo por presencia de asbesto".