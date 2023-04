Como siempre, el objetivo era Cristina

Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.

Me resulta absolutamente imposible comprender que dos mujeres pueden estar dispuestas a causar tanto daño. Lo que me lleva a pensar que seguramente deben obtener suculentos honorarios para ser capaces de tanta maldad.Porque fue eso lo que hicieron: agredir a una joven indefensa de manera gratuita, cuya única enfermedad proviene de cómo -la despreciable justicia que nos gobierna-, la acosó con la causa Hotesur hasta provocarle los tremendos problemas que perjudicaron su salud.En realidad a nadie se le puede escapar que es nuevamente para inventarle enfermedades a Cristina. Volver a retomar su supuesta “bipolaridad” (como otras tantas inventadas por un conocido médico odiador) y esto confirma una vez mas que los cañones estan puestos una ez más sobre ella y no le piensan perdonan nada.Fíjense que tanto la conocida siniestra (no olvidemos que simuló tomar cloro durante la epidemia de Covid y esto provocó por lo menos la muerte de un niño y de un adulto por aceptar emularla) como su actual socia, no titubearon en calificar que Florencia padecía una “enferma mental” provocada por su supuesta anorexia a lo que agregaron “la falta de madre”; y además que Cristina era una mujer “resentida”.las supuestas dos comunicadoras que la atacaron. Cabe recordar que su madre -Cristina Fernández de Kirchner- cada vez que viajaba para acompañarla en su internación en Cuba, debía pedir permiso a esa misma justicia para ausentarse del país, con la humillación que ese trámite seguramente le causaba.Es más recuerdo bien que en una de esas ocasiones tuvo queCon dolor eligió estar al lado de su hija. Es decir eligió ser madre.Por eso estuvo muy bien que la Asociacion Colegio de Psicoanlistas al pronunciarse en un comunicado sobre la falta de validez de todos los comentarios emitidos y sobre. (Por supuesto de inmediato los tildaron de "kirchneristas").Pero las repercusiones no paran allí., mi querido Gustavo López, se expresó al respecto en una entrevista realizada por Juan Amorín el lunes último en C5N donde confirmó que se estan estudiando todas las infracciones a la ley que se cometieron durante ese programa a las leyes de ética vigentes y que sin duda el canal La Nación+ tendrá que pagar por todo lo que le compete.Por eso quiero compartir lo que“A veces, el amor hacia una otra no nos hace querer ver que la persona que queremos no está bien, que está enferma, que se desvanece a nuestro lado.Con todo el dolor que eso implica, vos lo asumiste,. Supiste adaptarte a los tratamientos que necesitaba mi situación de salud. A los altos y bajos físicos, psíquicos y emocionales de mi persona. A este proceso de curación, cuidando vos a mi hija cuando yo no podía, trayéndola por el cielo para que esté conmigo. Yo acá, vos yendo y viniendo con el mundo en los hombros., requiere de consultas médicas, esfuerzo y trae consigo todo un universo de complejidades inimaginables, hasta que mutan a la vida tangible cuando una decide estar en esa, al lado de la enferma.Todo trato se desarrolla con extrema delicadeza, es que cualquier cosa aplasta al que no puede. Están los enfermos, pero también están los que quieren acompañar y ahí estás vos,Gracias. Yo, siempre con vos"Esta parece una carta por falta de madre? Pero reitero. Cristina sigue siendo el objetivo y disparan muy bien teniendo claro cuánto le importan sus hijos.