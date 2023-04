Se negó a declarar el comisario acusado de encubrir a los sospechosos de matar a Lautaro Morello

El lugar donde apareció el cuerpo de Lautaro Morello./ Foto: Eliana Obregón.

Uno de los reclamos de justicia por la desaparición de Lucas Escalante. /Foto: Camila Godoy.

La desaparición de Lucas

, quien fue hallado asesinado y calcinado en diciembre del año pasado, quien permanece desaparecido desde hace cuatro meses, se negó hoy a declarar ante el fiscal de la causa y seguirá detenido, informaron fuentes judiciales.Se trata del titular de la comisaría 4ta. de Bosques, Sergio Enrique Argañaraz, quien se negó a declarar ante el fiscal de la causa Daniel Ichazo, tras ser acusado del delito de "encubrimiento calificado por ser el delito precedentemente grave y por su condición de funcionario público en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público".Fuentes judiciales informaron a Télam quea la madre de Escalante, quien en ese momento era buscado junto a Morello.Además,, al eludir la investigación del homicidio, ya que la familia le aseguró ese mismo día que uno de ellos había estado el día anterior con ambos jóvenes.Sin embargo, Argañaraz no tomó alguna medida con esa información aportada, hasta que el 12 de diciembre le recibió la declaración testimonial.Según las fuentes, el comisario también obstaculizó la tarea de la Justicia para encubrir a los imputados debido a que entre los días 14 y 15 de diciembre hubo un allanamiento en la casa de Francisco Centurión, padre y tío de Cristian y Maximiliano, pero no cumplió con ninguna de las directivas dispuestas por la fiscalía.Por todo ello,"En consecuencia y siendo que la escala penal emergente del delito supera el límite temporal establecido en el art. 151 del C.P.P., me hace presumir que, de recuperar su libertad, éste intentara eludir el accionar o bien obstaculizar el accionar de la justicia; motivo por el cual corresponde ordenar la detención Sergio Enrique Argañaraz", argumentó el magistrado Busteros en la mencionada orden judicial, a la que esta agencia tuvo acceso.Al respecto, la hermana de Lucas Escalante,"Estamos removiendo un poco todo. La semana pasada fui a declarar y comenté todas las irregularidades de este comisario Argañaraz. Que ayer se haya dado la detención fue muy movilizante . Nos dio una gotita de esperanza de una pista que nos lleve a Lucas o que nos lleve a quién pueda saber dónde está él", afirmó la mujer.Este lunes se cumplieron cuatro meses de ocurrida la desaparición y el fiscal espera un cotejo de ADN sobre pelos y huellas hallados en el Toyota Ethios del policía Centurión para determinar si pertenecen al joven buscado.En tanto, en marzo último el Gobierno Nacional elevó de cuatro a cinco millones de pesos la recompensa para aquellas personas que aporten datos que permitan dar con el paradero del joven.Cristian y Maximiliano Centurión continúan procesados con prisión preventiva como "coautores" del delito de "homicidio calificado por ensañamiento y alevosía" en perjuicio de Morello.Escalante fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Morello para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por las semifinales del Mundial de Qatar a bordo de un auto BMW que al día siguiente apareció incendiado.Los Centurión fueron detenidos tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular, ya que en una filmación de una estación de servicio de Florencio Varela se ve a Cristian cerca de las 0.30 del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco que se sospecha pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro.