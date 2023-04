Mario Secco junto a Cristina Fernández de Kircher, una adhesión que se prolonga en el tiempo. / Foto: Facebook

El intendente de Ensenada, Mario Secco, afirmó que la vicepresidentapara representar al Frente de Todos (FdT) en las elecciones de este año y sostuvo que en función de esa realidad política "todo lo demás es secundario"."Todos tienen derecho a postularse, pero la que tiene los votos es Cristina. Todo lo demás es secundario. No hay ninguno que se vaya a suicidar jugando en una primaria o una elección. No hay otro (Florencio) Randazzo, o quien juegue la individual, la personal. En el Frente de Todos (FdT) saben que si juega Cristina, se terminó", señaló Secco en declaraciones a Radio Nacional.El jefe comunal, integrante de la llamada "Mesa de Ensenada", consideró que "cuando todos quieren ser candidatos como pasa con (Daniel) Scioli, Alberto (Fernández), Wado (De Pedro) Coqui (Jorge Capitanich), todos están en igualdad de condiciones, pero cuando se trata de Cristina, ella tiene el doble de los votos"."Lo que estamos poniendo en valor es lo mejor que tenemos en el FdT. No lo hacemos por fanatismo. Es lo que la gente pide. Nos estamos poniendo al frente de una demanda que viene desde abajo. La gente nos pide romper con la proscripción de Cristina", señaló Secco en relación a la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió la exmandataria en el juicio de a causa Vialidad.El mandatario municipal reconoció que en la actualidad "la gente no llega a fin de mes" y que "la única" dirigente que garantiza "la confianza de volver a tener un salario digno para vivir con normalidad" es la Vicepresidenta.En relación a la convocatoria del jueves a la Plaza Lavalle , frente a los Tribunales porteños, que organizan agrupaciones kirchneristas para repudiar "la proscripción" de la exmandataria por parte de la Corte Suprema, Secco aseguró que asistirán "compañeros de la Mesa (de Ensenada), la CGT, la CTA, dirigentes, ministros, intendentes y organizaciones sociales"."Habrá mucha gente organizada y muchos 'silvestres' que sienten que la patria los llama. Vamos a explotar la plaza. Esta justicia no da para más. Esto es peor que la Corte automática, es una dictadura judicial que persigue a dirigentes políticos opositores, que toma decisiones por el Gobierno nacional y que impugna leyes del Congreso de la Nación", puntualizó.