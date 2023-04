Del laboratorio a la destilería: la historia de los precursores del gin tonic tirado

Bruno y Franco Moretti, dos hermanos unidos por un emprendimiento. (Foto: Florencia Downes)

Un proyecto que también es sustentable Además de instalar a la Argentina en el mapa internacional del gin, y de sumarse al boom que experimenta la bebida en el país, la iniciativa de los Moretti reduce el impacto ambiental. "Con cada barril de gin tonic ahorramos el vidrio de 14 botellas y el plástico de 26 envases", explica Bruno.





Recuerdan los biógrafos del escritor Ernesto Sabato que su profesor y mentor, el Premio Nobel Bernardo Houssay, le quitó el saludo cuando abandonó los laboratorios científicos para dedicarse a la literatura.Felizmente eso no les pasó a, que no deja de ser un arte: la destilación de gin y la creación de un gin tonic tirado que yay apuntan a exportar a España, Paraguay y Canadá.Aunque cueste encontrar evidencia científica que pruebe el dato, parece ser que Franco y Bruno Moretti son los creadores del gin tonic tirado, una versión del trago de gin y agua tónica que se expende igual que las cervezas y sidras artesanales, cuyos locales se multiplicaron por la Ciudad de Buenos Aires y el resto de la Argentina.cuenta Bruno, que es ingeniero en Informática y supo ocuparse del área de Clientes de un laboratorio internacional para todo el Conosur pero, cansado de hacer varias veces por semana el trayecto San Pablo-Buenos Aires, decidió tomarse un año sabático.En ese año armó una banda de música a la que se sumó su hermano Franco, un biólogo que venía de cursar un doctorado del Conicet. Se dedicaron a hacer un repertorio que definen como “cachengue” y tuvieron un éxito considerable tocando en fiestas empresarias y sociales. Hasta que llegó la posibilidad de alquilar un PH en Palermo que sirviese como sala de ensayos, Resultó que el lugar tenía las comodidades suficientes como para convertirse también en una oficina para algún emprendimiento.Acostumbrados a degustar whisky en las reuniones de amigos, les pareció que destilar uno artesanal era una buena opción y compraron un alambique por Internet.y fue el comienzo de una destilería casera. Pero no bien comenzaron descubrieron que“Se parecía a un laboratorio clandestino”, recuerda Franco, quien cuando daba clases de Química, les había hablado a sus alumnos de la destilación del vino. Por entonces, los hermanos descubrieron que la elaboración artesanal de gin tenía un gran potencial y no estaba muy explorada.Después de probar opciones junto a amigos bartenders, cobraron confianza y dieron con la bebida que habían soñado.. Buenos Aires Gin,con preponderancia del enebro, tuvo gran aceptación y un premio: al año siguiente recibió la medalla de bronce en el Wine and Spirits Competition.A esta línea se sumaron otros dos, con más añejamiento que también fueron distinguidos. En marzo de 2020, en Inglaterra, la World Gin Awards eligió el Caporale Oaked Gin como el Best Argentinian Matured y tambiénDespués de hacer los cálculos más diversosEligieron una en Mendoza que les permitió llegar con su gin, ya sea con logística propia o con distribuidores a todo el país.Simultáneamente,Y allí fue cuando surgió una idea superadora:“Queríamos ofrecerles algo a los bares y cervecerías que expendían cerveza artesanal para que pudiesen hacerlo con la misma infraestructura que la cerveza: las canillas, el enfriado, el stockeo”, recuerda Bruno.Los primeros barriles del gin tonic de los Moretti fueron regalos que llegaron, a modo de prueba, a distintos bares de confianza. Otros fueron consumidos en reuniones de amigos de los hermanos que, al igual que en el método científico y en el flujograma de negocios, confían en las pruebas organolépticas, es decir, en consumir la bebida y utilizar los sentidos para degustarla.Para producir los barriles de gin tonic que hoy llegan a 500 bares de todo el país, los emprendedores abrieron un galpón en Chacarita, donde dos tanques gigantes se dedican a mezclar constantemente el gin con el agua tónica que ellos mismos diseñaron tras probar y desechar todas las que existen en el mercado para encontrar el grado de dulzor y, a la vez, de amargor necesario.Cuando la pandemia lo permitió llegó el boom del gin, los recorridos a modo de “ruta” de esa bebida y la explosión de las catas. Los Moretti se sumaron y aseguran que en dos años triplicaron la venta de gin tonic y también de botellas de gin.Tenemos una puerta bastante cercana abierta en Estados Unidos y armando líneas de negocio en Chile y en México”, se entusiasma Bruno.Llegan a esos mercados con otro impulso:que se entregaron en Londres los hermanos nacidos en Cipoletti pero radicados en Buenos Aires recibieron dos distinciones: a la marca innovadora y a la campaña innovadora por su idea revolucionaria del gin tonic tirado.