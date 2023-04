Prioridades: Grindetti se toma licencia como intendente para presidir Independiente

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, pidió este miércoles licencia por un mes a su cargo para asumir como presidente del club Independiente de forma interina tras la renuncia de Fabián Doman a la institución de Avellaneda, y, actual jefe de Gabinete y secretario de Seguridad del municipio.Según confirmaron a Télam fuentes vinculadas a Grindetti, el intendente anunciará esta tarde su decisión a través de un video que se difundirá por sus redes sociales.Tras conocerse la decisión de Doman de dejar la presidencia de Independiente, Grindetti anunció que, como vicepresidente primero de la entidad roja, reemplazaría en el cargo al periodista "como marca el estatuto" del club., indicó anoche el intendente de Lanús desde su cuenta personal de Twitter.En ese marco, el jefe comunal había destacado que ser presidente del club "requiere de disposición absoluta" y que por su responsabilidad como intendente no lo podía "afrontar de manera permanente".Grindetti destacó además que desde asumió la actual Comisión Directiva, Independiente había logrado "reducir el déficit operativo"."Conseguimos sponsors para aumentar los ingresos y seguimos trabajando para solucionar los terribles problemas que hemos heredado de la gestión anterior. El camino no es sencillo pero estoy seguro de que entre todos vamos a poder encontrar las soluciones que necesitamos", concluyó.Por su parte, en declaraciones a Télam,al frente del distrito de la zona sur del conurbano bonaerense que gobierna el PRO.Doman, quien asumió como presidente de Independiente el 6 de octubre del 2022, renunció ayer a su cargo profundizando la crisis deportiva, económica y dirigencial del club en los días previos al clásico contra Racing del próximo domingo.Su lugar será ocupado por Grindetti durante los próximos tres meses hasta que su mandato sea ratificado por una asamblea de socios, tal como lo indica el estatuto del club.Con una carta dirigida a los socios y socias que difundió en su cuenta de Twitter, Doman manifestó que "la crisis económica, deportiva y judicial del club no tiene antecedentes" y que no encontró "las herramientas para ayudar al club".Doman aseguró que el principal motivo de su renuncia fue la falta del "proyecto económico" y aclaró que "nunca" esperó una inversión por parte del PRO."La plata no está y alguien tiene que decirlo. El proyecto económico no funcionó porque faltó la pata externa", expresó luego Doman en declaraciones a Radio D Sports.