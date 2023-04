El Al-Nassr tentó a José Mourinho con una oferta millonaria

Foto: IG @josemourinho

Cristiano Ronaldo en el Al Nassr (@AlNassrFC_EN).

El club, donde juega, ofreció este miércoles al entrenador portugués José Mourinho 100 millones de euros por dos temporadas para que dirija al equipo, que no atraviesa una buena campaña en la liga local.Según revela el diario AS de España, el Al-Nassr "estaría preparando una suculenta oferta" para contratar al actual DT de la Roma de Italia, José "Mou" Mourinho, una idea que sería también "bien recibida" por el delantero portugués "CR7", la estrella del equipo en el que está el exarquero de Boca Agustín Rossi y el River Gonzalo "Pity" Martínez.La floja campaña del club en la liga de su país puso en riesgo el cargo del actual DT de Al-Nassr, el francés Rudi García, y se piensa en reemplazarlo por Mourinho al que tentarán con una oferta de 100 millones de euros por dos temporadas, lo que lo convertiría en el entrenador mejor remunerado del mundo.El DT portugués es el candidato si finalmente Rudi García es despedido, agregó AS, aunque aclaró que resta saber si el lusitano deja de lado el proyecto deportivo que lleva adelante en la Roma, que tiene como objetivo clasificar al equipo italiano para jugar la Liga de Campeones de 2024 y llegar este año lo más lejos posible en la Liga de Europa en la que está en cuartos de final.