No hay dos sin tres... ni cuatro: apareció otro alacrán en el Lengüitas de Palermo

La comunidad educativa pide respuestas del gobierno porteño / Foto: Daniel Davobe

"No tuvimos explicación (del Ministerio) ante la negativa de suspender las clases para fumigar. Lo que sostiene esto es la política de no suspender las clases a cualquier costo, en este caso el costo es la salud de nuestros niños". Gilda Dal Pla, madre de un alumno

Ejemplares peligrosos

Los especialistas del Malbrán especificaron sobre la peligrosidad del ejemplar encontrado en el colegio

La comunidad educativa de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Sofía Esther Broquen de Spangenberg", del barrio porteño de Palermo, reclamó frente a la institución respuestas al gobierno porteño tras advertir la presencia de un nuevo alacrán en una sala del nivel inicial.El nuevo ejemplar, encontrado en el cajón de los juguetes de la sala de tres años, es el cuarto de este tipo de arácnidos que se registró desde marzo en esta institución, conocida como "Lengüitas"."Lo que estamos pidiendo es que se tome una decisión de fumigar de forma específica para arácnidos y que si eso requiere la suspensión de clases por unos días que se haga, además de una serie de medidas de barreras físicas que se tienen que colocar", aseveró en diálogo con Télam Gilda Dal Pla, mamá de una alumna de la sala de tres años., continuó la mujer tras la asamblea que organizaron madres y padres en la entrada del colegio, donde expusieron imágenes de las "malas condiciones" edilicias."Nos movilizaron las respuestas (de las autoridades) que tuvimos, que lo único que nos decían era que ellos como institución sólo podían elevar lo que estaba pasando, pero que no podían tomar acción de nada", agregó.Desde la institución, las autoridades aseguraron quepor unos días para poder realizar una limpieza y fumigación profunda y específica, pero"No tuvimos explicación (del Ministerio) ante la negativa de suspender las clases para fumigar. Lo que sostiene esto es la política de no suspender las clases a cualquier costo, en este caso el costo es la salud de nuestros niños", apuntó Dal Pla.Semanas atrás apareció un alacrán en un aula de secundario, los estudiantes lo filmaron y decidieron enviar las imágenes a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos Malbrán" que, en menos de 24 horas, emitió un extenso informe en el que advirtió que se trata de un tipo de escorpión "de mayor importancia médica"."El escorpión que se observa en el video el día de la fecha, es un ejemplar de Tityus carrilloi (o Tityus trivittatus según su nombre clásico), la especie de escorpión con mayor importancia médica en Argentina", comenzó el informe del Anlis-Malbrán.La picadura de estos alacranes "puede ser peligrosa, sobre todo en ancianos, niños o personas con problemas de salud de base", prosiguió el documento."Estamos alarmados con esta situación porque en el informe del Instituto Malbrán dice que para niños que pesan entre 15 y 16 kilos la picadura de un alacrán puede poner en riesgo su salud e incluso su vida", expresó a Télam Inés Notarstefano, mamá de dos alumnos de sala de cuatro años.Y agregó que, ante la inacción, se losComo resultado de la asamblea, los padres decidieron elevar una nota "en la que se intima a las autoridades a que en 48 horas den respuesta e informen las medidas que tomarán".En ese sentido, solicitaron se tomen en cuenta las recomendaciones del Instituto Malbrán, que remarcó que la fumigación no sirve de nada sin "medidas edilicias" previas, entre las que detallan el control en cámaras subterráneas, cañerías, sótanos, huecos en paredes, hendiduras y desagües."Se deberá proceder al sellado de grietas, la colocación de rejillas adecuadas en los desagües y de tapas adecuadas en las salidas y entradas de cañerías", detalló el informe y precisó que la fumigación por sí sola y "sin tomar previamente las medidas edilicias sugeridas, está contraindicada"."Si no hay respuesta, vamos a tener que pedir que un juez, mediante la vía de un amparo judicial, suspenda las clases y obligue al Ministerio de Educación a que brinde los recursos para hacerlo", dijo Notarstefano."Necesitamos que la escuela a la que vienen nuestros hijos sea un lugar seguro", aseguró la mujer.Los familiares convocaron a una nueva asamblea y abrazo simbólico para el viernes, cuando se cumplan las 48 horas desde la elevación del pedido de respuestas.