Fabián Doman: "La plata no está y alguien tenía que decirlo"

Fabián renunció el martes a la presidencia de Independiente (Foto Raúl Ferrari).

Ducatenzeiler, expresidente de Independiente, apuntó contra los dirigentes

Fabián Doman aseguró este miércoles que el principal motivo de su renuncia como presidente de Independiente fue la falta del "proyecto económico" y aclaró que "nunca" esperó una inversión por parte del PRO."La plata no está y alguien tiene que decirlo.", expresó Doman en declaraciones a radio D Sports.En este sentido, el dirigente aclaró que "nunca" esperó que esa inyección económica venga del PRO."Nunca esperé eso ¿Cómo le voy a pedir plata al PRO? Se armó un gran mito. Jamás el PRO iba a poner plata porque ningún club del mundo es financiado por un partido político", afirmó el ahora extitular del "Rojo".Después de la carta de renuncia que publicó en sus redes sociales, Doman contó que "mucha gente" también "se quiso ir" y que él tuvo que frenarlos.Durante otro tramo de la entrevista, Doman especuló con que la asunción de Néstor Grindetti será transitoria y deslizó que el actual intendente de Lanús era el "responsable" del armado del plan económico.. El plan no está y sin plata esto no lo sacas adelante", diagnosticó.No voy a dar nombres porque no son dirigentes", agregó.Por otro lado, Doman advirtió que la llegada del entrenador uruguayo Pablo Repetto "se cayó el lunes" y no tuvo que ver con su renuncia.Se le faltó el respeto cuando dijeron que no quería dirigir contra Racing. Se cansó", sostuvo.El controvertido expresidente de Independiente Andrés Ducatenzeiler apuntó este miércoles contra los dirigentes del club tras la renuncia del presidente Fabián Doman y la asunción interina del intendente del partido bonaerense de Lanús, Néstor Grindetti."Que Juan Marconi (vice segundo) se vaya a la tribuna y no joda más en el club. Su vida personal no me importa pero que no haga más daño.", aseguró el exdirectivo en el programa de YouTube "El Loco y El Cuerdo", que conduce junto con el periodista Flavio Azzaro."Doman nunca me atendió el teléfono, no sabía ni las calles de la cancha que hicieron después de mi gestión, que les dejó millones de dólares. Y Grindetti, que es el tesorero de un expresidente de la Nación (por Mauricio Macri), no va a poner un peso en el club", afirmó.aunque una mala gestión económica y deportiva posterior, sumados a problemas de salud, lo alejaron del cargo en abril de 2005.Sin embargo, luego de "años de exilio", como él definió en reiteradas ocasiones, reapareció como youtuber en el canal de Flavio Azzaro y desde ese lugar se encargó de denunciar en los últimos meses los "desmanejos" de la actual comisión."Y vos, 'Bebote' Álvarez tampoco te hagas el pillo, si querés ser presidente no me apuntes a mí, que vos como jefe de la barra te fuiste al descenso, eh. Eso, con otros en la hinchada, no nos pasaba", indicó.Se tiene que llamar a una Asamblea, se tiene que hacer un acuerdo institucional entre todos, ir a la AFA para hacer una transición y si nos toca irnos a la B sabemos quiénes son los responsables. Quiero a la política nacional afuera del club", cerró en un programa que duró seis horas.