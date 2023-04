Mujica y Sanguinetti, juntos en un libro de conversaciones para reafirmar "convivencia republicana"

Foto: Penguin Random House.

Foto: Penguin Random House.

Foto: Penguin Random House.

Foto: Penguin Random House.

La necesidad de defender la democracia y las instituciones en el mundo actual fue el gran conector entre los expresidentes uruguayos, otrora adversarios políticos, al presentar el martes en Buenos Aires un libro de conversaciones con el que buscan reafirmar la importancia de la "convivencia republicana"."Si somos incapaces de tener relaciones civilizadas con quienes piensan distinto, la convivencia es imposible. Hablar de democracia y no hablar de convivir es un contrasentido", señaló Mujica ante un grupo de medios, entre ellos Télam, al referirse al tono cordial del encuentro que mantuvo junto a Sanguinetti en un colmado auditorio del Museo de Arte Latinoamericano (Malba) de Buenos Aires.Fue, según relataron los autores del libro, los periodistas uruguayos Gabriel Pereyra y Alejandro Ferreiro, la idea central de los seis encuentros que mantuvieron entre junio y agosto del año pasado en la editorial Penguin Random House en Montevideo en una especie de "conversación guiada" que devino en el libro El Horizonte. Conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica.Pereyra, que consideró que un libro similar no sería posible en Argentina "por eso que llaman la grieta", apuntó que se trata de un, donde "la tolerancia se ha perdido hace mucho tiempo en la sociedad" y por eso es importante "que los hombres públicos den una señal"."Este viejo que vino conmigo no abdica de lo que piensa y yo tampoco, ni se me ocurre pedirle. Pero podemos convivir y podemos discutir y tener diferencias, porque no somos nosotros el valor de lo que representamos. Si yo lo ofendo, estoy ofendiendo al pueblo que lo respaldó a él y eso es pelearme con parte de mi pueblo y viceversa", añadió el exlíder guerrillero, del Frente Amplio (FA), que gobernó entre 2010 y 2015.Mujica, de 87 años, apuntó que lay que hay "una tendencia a votar en contra de lo que hay, sin tener en claro a favor de qué" y que en ese contexto "empieza a surgir la fantasía de los salvadores milagrosos"."Una sociedad puede tener diferencias, pero constituye un nosotros que es un capital colectivo. Si destrozamos ese nosotros no hay margen ni para libertad ni para la prosperidad", aseguró el exmandatario de izquierda, que dijo que "no se puede seguir judicializando la política permanentemente".Por su parte, Sanguinetti, del Partido Colorado, que actualmente forma parte de la coalición del Gobierno de Luis Lacalle Pou, recordó cómo en los últimos años se registraron hechos que pusieron en peligro las instituciones, como el ataque a los tres poderes en Brasilia por parte de bolsonaristas a una semana de la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que calificó de "un grotesco populista lamentable", similar a lo ocurrido en Washington dos años antes., apuntó el exmandatario, también de 87 años, que destacó el hecho de que el 1 de enero ambos hayan acompañado a Lacalle Pou a la asunción de Lula para "mostrar ese buen rostro político del país, que es la convivencia".El líder colorado apuntó asimismo que "las instituciones siguen siendo la única garantía", aunque reconoció que actualmente se vive en una "época de desasosiego" y destacó los "dos saltos atrás inexplicables" de los últimos tiempos que representaron la pandemia y "una guerra totalmente anacrónica, de nacionalismos agresivo, que parecía que había desaparecido".Sanguinetti, que entre 1985 y 1990 encabezó el primer gobierno democrático en Uruguay después de 12 años de dictadura y fue reelecto en 1995, recordó a su vez cómo él y Mujica decidieron dejar sus bancas en el Senado al mismo tiempo, en octubre de 2020, como "una posibilidad de darle un mensaje, sobre todo a los jóvenes".En medio de la pandemia, los dos políticos dejaron de lado los protocolos sanitarios y se dieron un abrazo en pleno Senado que fue calificado de "histórico".Mujica, que alcanzó una enorme proyección internacional por mantener un estilo alejado de los protocolos y sus discursos volcados a los valores humanos, anunció entonces que se retiraba definitivamente de la política activa debido a su edad, por la pandemia y por padecer una enfermedad autoinmune.Sanguinetti, en tanto, referente de la restauración democrática en Uruguay, con un perfil académico y con un pasado como periodista, dijo que dejaba su banca para dedicarse de lleno a la secretaría general de su partido y a tareas periodísticas y editoriales.