Piden que Jorge Macri termine su "circo mediático" y se vaya de Vicente López

Foto: Daniel Dabove

La Concejala de Vicente López por el Frente de Todos (FdT), Laura Braiza, confirmó este miércoles que el bloque de ediles de ese espacio pedirá formalmente que el intendente en uso de licencia y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri,de ese municipio de la zona noroeste del conurbano bonaerense."Es irresponsable de su parte todo este circo mediático. En sus declaraciones habla de su responsabilidad como intendente de Vicente López en pasado, si es en pasado que renuncie", afirmó Braiza en declaraciones a Radio Nacional.Los concejales del FdT en Vicente López van a realizar un pedido formal en el Consejo Deliberante para exigir la dimisión del intendente licenciado ya que se encuentra en campaña para ser jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires."Hay mayoría abultada de Cambiemos y de la alianza con las dos bancas de (el diputado José Luis) Espert. No tiene que ver con la formalidad legislativa, pero si con dejar asentado yy el destrato hacia vecinos y vecinas", explicó Braiza.En ese sentido, recordó que Jorge Macri"Va cambiando de cargo. Hace un par de años quería ser gobernador y ahora jefe de gobierno. No les importa la representación política y el vinculo con los vecinos,", advirtió.Y añadió que si "Jorge Macri puede demostrar que hace cinco años vive en la Ciudad de Buenos Aires, nos defraudó" al presentarse como intendente en 2019."Queremos un municipio gobernado por gente que lo quiera, que busque transformar la realidad y que nuestros vecinos y vecinas no sean abandonados por otros intereses personales", remarcó.