"La modificación del impuesto a las Ganancias es una ventaja para los trabajadores"

El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Carlos Acuña, sostuvo que "este Gobierno dio una respuesta que le otorga una ventaja al trabajador y a los comerciantes", al destacar las modificaciones en el impuesto a las Ganancias que fueron anunciadas por el Poder Ejecutivo."El Gobierno dio la respuesta, cuando la plata está en las manos de los trabajadores es cuando el país funciona mejor. También con respecto a la justicia social", señaló Acuña en declaraciones a la radio AM750.De esta forma,, que deja exento del pago del Impuesto a las Ganancias a una serie de adicionales de convenio.La medida busca beneficiar a más de 600 mil trabajadores en relación de dependencia.Al celebrar las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, el dirigente del gremio de los trabajadores de las estaciones de servicio recordó queEl sindicalista afirmó además que la capacidad adquisitiva del salario también se "contrapone" con la actitud de "los formadores de precios cuando se discute un aumento salarial"."Ellos no tienen problema. No les falta nada. Somos nosotros los que trabajamos todos los días, los que generamos las riquezas que tienen. En campaña te hablan de cómo hacer una ley laboral nueva, de actualizaciones de convenio, a veces no saben ni lo que dicen. Hablan como si la indemnización fuese el problema del país", remarcó.En ese sentido, calificó como "una excusa" que se hable de una reforma laboral, porque "quieren perjudicar a los trabajadores" en función de hacer crecer sus ingresos."Si uno no tiene garantías en el trabajo, es un esclavo. Se trata de defender la dignidad de los trabajadores", indicó el referente sindical respecto a la posición de la entidad.Por otra parte, adelantó que "estos días habrá reunión de CGT para tratar temas generales y la realización de los actos conmemorativos por el 1 de Mayo (Día Internacional de los Trabajadores)" y dijo que luego, "analizaremos qué rumbo vamos a tomar en función de las elecciones que vienen"."En lo personal siempre apoyo al compañero (el ministro de Economía, Sergio) Massa", dijo Acuña, y consideró que "tiene que ser el candidato" en las próximas elecciones, aunque reconoció que se trata de "una decisión que tiene que tomar" el dirigente del Frente Renovador (FR).Al responder sobre la gestión de Massa al frente de la cartera económica, Acuña analizó que "no llegó a bajar la inflación de un día para el otro, pero se hizo cargo con responsabilidad y contuvo una hiperinflación".Consultado sobre si está de acuerdo con el otorgamiento de una suma fija o bono para algunos sindicatos, Acuña respondió "no estaría mal que se aplique para los trabajadores que no están respaldados por un poder sindical" porque, dijo, "es donde el Estado tiene un rol para cumplir".