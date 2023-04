Prevén una gran convocatoria a la marcha contra la proscripción de Cristina Kirchner

La conferencia de prensa donde se convocó a la marcha. / Foto: Prensa

Convocaron "marcha multitudinaria" frente a Tribunales contra la "proscripción" de la Vicepresidenta VER VIDEO

Si bien se vienen realizando marchas similares, se espera que ésta sea la más masiva. / Foto: Prensa

realizarán este jueves una marcha a los Tribunales bajo el lema "Democracia o mafia judicial" y auguraron una convocatoria "multitudinaria" en rechazo a la "proscripción" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.La convocatoria se anunció el lunes en conferencia de prensa, donde detallaron que el jueves, desde las 16, movilizarán en la Plaza Lavalle, frente a los Tribunales porteños de Talcahuano al 500, donde se reúne la Corte Suprema de Justicia, que tiene su sede en el cuarto piso del Palacio.En declaraciones a Télam,y apoyó "todas las acciones y luchas que se dan en el país contra la proscripción de Cristina" Fernández de Kirchner."Contamos con muchos argentinos que queremos y", dijo el magistrado a esta agencia.En ese sentido, agregó: "Considero que nadie más que ella puede conducir los destinos del país en esta coyuntura. Es incompatible para mí cualquier lugar donde el liderazgo no sea el de Cristina".El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires,y afirmó que, ante el intento de magnicidio de la Vicepresidenta, "algunos hubieran querido que la bala saliera pero hay muchos más que quieren verla con la banda presidencial".En la conferencia de prensa,y los dirigentes nos ponemos al frente".Y subrayó:Por su parte,: "No tengo dudas que la plaza (Lavalle) va a estar colmada contra la mafia judicial y su mamarracho de condena", expresó el funcionario.A su turno la ministra de Gobierno bonaerense y consejera del Partido Justicialista nacional y provincial,que sufrieron la Vicepresidenta y su hija Florencia Kirchner recientemente por parte de dos periodistas y llamó a "no naturalizar" ese discurso porque "la libertad de expresión no permite deshumanizar, maltratar y demonizar al que piensa diferente".También, la senadora nacional por la provincia de Buenos Airesy opinó que los discursos de odio "no van a parar hasta que salga la bala, así como tampoco van a parar de provocarnos" a la militancia.Por su parte,) está cumpliendo esa función", pero advirtió que "esta batalla no se resuelve solo entre cuatro paredes sino dando también la batalla en las calles, generando conciencia popular que los arrincone en cada lugar donde haya que arrinconarlos".A su vez el presidente del PJ de la Ciudad de Buenos Aires,y ante la vigilia de miles de militantes en Comodoro Py "se evitó su detención, porque la iban a detener y a partir de allí empezar la proscripción".También el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado del Frente de Todos (FdT),y, al recordar la jornada de 2016, indicó: "Es la misma pelea pero otro capítulo".Al anuncio frente a la prensa asistieron también el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; los diputados Mara Brawer, Eduardo Valdés, Paula Penacca; la senadora provincial María Reigada; las legisladoras porteñas Victoria Montenegro y Lucia Cámpora; el ex diputado Jorge Rivas; el presidente de Acumar, Martin Zabatella; el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano; y el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, entre otros.