Dudas y sospechas sobre la filtración de documentos de inteligencia de EEUU

Advierten desinformación sobre los documentos filtrados de Estados Unidos. Foto: AFP

"Los lectores deben ser prudentes antes de fiarse de unas acusaciones que, potencialmente, pueden propagar desinformación"

viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Riabkov.

La filtración de documentos

La oposición norcoreana pidió investigar espionaje por parte de Estados Unidos

Yoon Suk-yeol, presidente de Corea del Norte. Foto: AFP

El Gobierno del Reino Unido revelada por documentos estadounidenses clasificados que se han filtrado y aparecido en Internet."La filtración de lo que se presentó como una información estadounidense clasificada, y que recibió un fuerte eco, reviste un grave nivel de inexactitud",, agregó.Medios británicos como la cadena BBC y el diario The Guardian citaron el documento, fechado el 23 de marzo, queSegún The Guardian,El pasado martes,"Seguimos investigando cómo ocurrió esto, y la magnitud del problema. Se tomaron medidas para analizar el modo en que se dio este tipo de información y a quien", agregó.Por su parte,de Washington destinada a "engañar" a Rusia."No tenemos posición" al respecto,"Quizá sea un 'fake', una información tóxica deliberada", apuntó, informó la agencia de noticias AFP."Dado que Estados Unidos forma parte del conflicto en Ucrania y que, en realidad, está llevando a cabo una guerra híbrida contra nosotros, métodos así son posibles para engañar al enemigo, es decir, la Federación de Rusia", alegó.A finales de la semana pasada,Entre otros asuntos además de la guerra en Ucrania,Las relaciones entre Rusia y Estados Unidosy derivó en la actual guerra en la que Kiev cuenta con el respaldo de las potencias occidentales, países de la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos.Moscú presenta la contienda como un conflicto orquestado por Occidente contra Rusia, con los europeos y los estadounidenses apoyando militar y financieramente a Ucrania.La oposición de Corea del Sur, tras la filtración de unos documentos clasificados estadounidenses que apuntan a ello.Esos archivos, publicados desde hace días en Internet,El pasado martes, en un intento de restar importancia al asunto, la oficina del presidente Yoon indicó que un "importante número" de esos documentos eran falsos, y el asesor de seguridad nacional afirmó que no existía ninguna "intención dolosa" en el incidente.Pero"El Gobierno debe llegar al fondo de estas supuestas escuchas a escondidas y, si resultan ser ciertas, deberá obtener una disculpa oficial y garantías de que Estados Unidos no volverá a hacerlo", afirmó el líder del opositor Partido Democrático, Lee Jae-myung, informó la agencia de noticias AFP., de cara a la visita que realizará Yoon a Washington este mes.