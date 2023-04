Racing recibe a Newell's en el Cilindro de Avellaneda

Racing y Newell´s quieren volver al triunfo.

Probables formaciones

Racing Club recibirá este miércoles a Newell's Old Boys, ambos con la necesidad de volver al triunfo, en un encuentro válido por la fecha 11 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El partido se jugará desde las 19.30 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, contará con el arbitraje de Fernando Espinoza y será televisado por la señal de cable ESPN Premium.La "Academia" se ubica en la sexta posición con 17 puntos -al igual que Lanús-, a siete del líder River Plate (24), y en la última fecha cayó por 3-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de visitante.La "Lepra", en tanto, se encuentra en el noveno lugar con 15 unidades -al igual que Belgrano y Defensa y Justicia- y viene de empatar sin goles ante Rosario Central en el estadio Marcelo Bielsa.El historial entre Racing Club y Newell's Old Boys registra un total de 154 enfrentamientos con 55 triunfos para la "Academia", 49 para los rosarinos y 50 empates.Racing Club: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Oscar Opazo; Tomás Avilés, Aníbal Moreno y Maxi Moralez o Nicolás Oroz; Gabriel Hauche, Maximiliano Romero y Matías Rojas. DT: Fernando Gago.Newell's Old Boys: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Willer Ditta, Facundo Mansilla y Ángelo Martino; Lisandro Montenegro, Iván Gómez, Cristian Ferreira y Jeremías Pérez Tica, Djorkaeff Reasco y Brian Aguirre. DT: Gabriel Heinze.Árbitro: Fernando Espinoza.VAR: Diego AbalCancha: Racing Club.Hora de inicio: 19.30.TV: ESPN Premium.