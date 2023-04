Metrodelegados paralizarán este miércoles durante dos horas las líneas D y E y el Premetro

Los trabajadores informaron las acciones en un comunicado difundido este martes. Foto: Gustavo Amarelle.

Por su parte, la empresa a cargo de la prestación del servicio, Emova, manifestó en un comunicado su "rechazo a la posición intransigente del gremio"

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp) realizaráde 14 a 16 en las, en el marco del plan de protesta que viene realizando en reclamo de "dos francos semanales" para "reducir la exposición" al asbesto.Además, en el marco de la nueva acción gremial, los metrodelegadosen las estaciones Congreso de Tucumán y Catedral (Línea D), y Plaza de los Virreyes-Eva Perón e Independencia (Línea E).Los trabajadores informaron en un comunicado difundido este martes que las acciones de "autodefensa" se harán "debido a la negativa por parte de Emova y Sbase a conceder nuestros reclamos de reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales para tener dos francos y reducir nuestra exposición al asbesto".Este lunes el paro de dos horas afectó las líneas B y C del subte.Por su parte, la empresa a cargo de la prestación del servicio, Emova, manifestó en un comunicado su "rechazo a la posición intransigente del gremio"."Emova ratifica que no existe en el Subte de Buenos Aires riesgo para la salud de los trabajadores y usuarios", expresó la compañía y dijo que "no hay ninguna medición ambiental de las más de 2.500 realizadas que demuestre la existencia de algún riesgo por presencia de asbesto".