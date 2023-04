Vecinos y asambleístas volverán a marchar en Gualeguaychú contra la pastera UPM-Botnia

Los vecinos de Gualeguaychú vuelven a cortar el paso entre esa ciudad y Fray Bentos para protestar contra la pastera ex Botnia.

El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, apoya con fuerza la protesta de vecinos y asambleístas / Foto: Daniel Dabove.

que separa a esa ciudad entrerriana de la localidad uruguaya de Fray Bentos, para exigir el traslado de la pastera UPM-Botnia y rechazar la instalación de una nueva industria de este tipo sobre la vera del río Uruguay.y de la argentina Gualeguaychú será apoyada por la comuna de esa ciudad entrerriana.pero esa no es razón suficiente para abandonar el reclamo por la vida y la salud de todos y todas y, sobre todo, de las generaciones futuras", dijo este martesLuego de reunirse con Martín Alazard y Juan Veronesi, integrantes de la Asamblea, explicó que el municipio trabajará un conjunto de piezas de comunicación, que no no hacen más que hipotecar el futuro de argentinos y uruguayos".El jefe comunal sostuvo quey aseveró que "el cuidado del agua, del aire y de nuestros suelos es la única manera de empezar a revertir los enormes daños ambientales provocados durante décadas y décadas".También mencionó que "el pueblo" tiene el "derecho y deber de cuidar los recursos" y de expresarse "a favor de otra forma de vivir, menos dañina, menos contaminante y más amigable con el ambiente" yy en noviembre de 2006 se inició un corte de ruta que se prolongó hasta junio de 2010.por la instalación por parte del Gobierno uruguayo de la fábrica de celulosa europea sobre el río compartido con Argentina.en el curso de agua pero aclaró que no se pudo determinar su origen, y ordenó que se realicen monitoreos constantes en la zona.