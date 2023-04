Martín Pizzarelli llega para cuatro conciertos de "celebración del swing"

Jazz, swing y más, en el encuentro que presentará en Be Bop Club.

"Mi padre fue fundamental en que yo empezara a tocar el bajo. Él tocaba la guitarra de siete cuerdas y siempre la séptima cuerda era una cuerda de bajo. Así que creo que por ósmosis heredé ese sonido del bajo." Martin Pizzarelli

El contrabajista norteamericano, el más joven representante de una familia medular del swing, regresará al país para ofrecer, en formato de trío, cuatro conciertos en la sala porteña Bebop Club donde prometeComo parte de una formación sin batería que lo une al pianistay al guitarrista y cantante brasileño, Pizzarelli explica a Télam que su propuesta musicalCon esa impronta casi atemporal, el músico detalla que el terceto ejecuta “standards, de swing, baladas swing y canciones ‘uptempo’ como ‘Lady Be Good’ (George Gershwin), además de algunas canciones de Frank Sinatra y un homenaje a mi padre,(fallecido por Covid en abril de 2020 a sus 94 años), quien tocaba guitarra de siete cuerdas y al que le dedicamos parte de la música que hacemos”.Hijo del legendario Bucky Pizzarelli y hermano cuatro años menor del guitarrista y cantante, líder de tríos y cuartetos donde Martin desplegó sus dotes como contrabajista siguiendo el estilo de intérpretes de la talla de Milton Hinton y Ray Brown.Pero, además de ese linaje, Martin Pizzarelli construyó su propio camino como instrumentista y líder de proyectos musicales en un camino que lo une desde hace más de dos décadas con el piano de Fuller., lo presenta y pondera.En el caso de Baldacci, Pizzarelli evoca queEl músico considera que el hecho de tener a un músico brasileño en la formación-El estado del jazz nunca ha desaparecido. Está en buenas manos a través de maestros como Monty Alexander y mi hermano, Russell Malone, e incluso el jazz brasileño con Duduka Da Fonseca y Romero Lubambo. La gran nueva cantante, Analu Sampaio, también es excelente. Y Samara Joy en Estados Unidos, acaba de ganar los Grammy cantando con su banda canciones del American Songbook. Y como dije, los grandes maestros. Rosa Passos estuvo en Nueva York con el gran baterista brasileño Raphael Barata tocando junto a Ron Carter en el bajo y Kenny Baron en el piano. Y luego hay otros grandes artistas. Esos jóvenes artistas siguen tocando música swing, jazz-swing. Recuerdo a Sarah Mackenzie como pianista y Champion Fulton con otro pianista y cantante. Y siguen tocando. Viajan por todo el mundo y tocan en muchos clubes de jazz en Nueva York.-Lo defino como mantener la llama encendida. Mi padre fue fundamental en que yo empezara a tocar el bajo. Él tocaba la guitarra de siete cuerdas y siempre la séptima cuerda era una cuerda de bajo. Así que creo que por ósmosis heredé ese sonido del bajo. Empecé a tocar el instrumento después de que me llevara de gira cuando era adolescente, o incluso más joven, especialmente al Festival de Jazz de Niza, donde conocí a muchos grandes como Chuck Berry, Dave Brubeck y Sonny Stitt. Todos me preguntaban: “¿tocas?” “¿tocas?” Así que cuando regresé, me obligué a aprender a tocar porque si eres un Pizzarelli, tienes que aprender a tocar. En nuestra casa, siempre había una guitarra o un bajo o algo en el sofá, así que no podías sentarte a menos que lo tomaras. Lo agarrabas y luego tenías que aprender. Así que empecé a tocar el bajo. Y luego, especialmente amigos de la familia de mi padre venían a la casa, no solo para tocar, sino simplemente para pasar el rato. Por ejemplo Benny Goodman venía a casa a cenar o almorzar y pasar el rato. Les Paul, Zoot Sims, Teddy Wilson, eran nombres que venían a la casa. Al final del día, después de que se cocinaba la comida, siempre se terminaba en una sesión de jam. El bajista Slam Stewart se quedaba en nuestra casa y venía mucho. Una vez se quedó en casa durante dos semanas cuando Bucky y él tenían shows en la ciudad, solo como dúo. Así que tener esa presencia y un gran maestro del bajo en la casa durante tanto tiempo fue genial. Milt Hinton estaba en todas las sesiones en las que mi padre tocaba, era lo más. Éramos niños y mi padre nos llevaba a grabaciones. Especialmente recogí los momentos de conocer a esos bajistas y escucharlos. Ray Brown era más de la Costa Oeste, así que realmente no escuché mucho a Ray tanto como escuché a Slam Stewart, Milton y Major Holly.-Es especial. Cuando dices Pizzarelli, ellos preguntan, “¿tienes alguna relación con Bucky? Oh, él es mi papá. Y siempre dicen: tu papá fue el más grande". Y eso es especial para nosotros, para John y para mí, seguir la tradición de su nombre y la forma en que él trató y tocó la música con alegría, alma y tocando con amigos y disfrutando de la música y presentándola a la gente de una manera que ellos también disfruten.