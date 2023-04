"La jubilación estuvo en riesgo porque el Congreso estuvo parado", aseguró Raverta

La titular de la Anses, Fernanda Raverta, defendió la moratoria previsional / Foto: Pepe Mateos.

¡Acompañamos a las primeras personas en iniciar su jubilación gracias al #PlanDePagoDeDeudaPrevisional! pic.twitter.com/IZgUR8izfe — Fernanda Raverta (@FerRaverta) April 10, 2023

"Por suerte, pudimos contar con el quórum que consiguió el bloque oficialista (de Diputados) con total decisión, porque la jubilación estuvo en riesgo porque el Congreso estuvo parado" Fernanda Raverta, directora Ejecutiva de la Anses

sostuvo este martes la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta."Por suerte,, manifestó la titular del ente previsional, tras remarcar que "la jubilación estuvo en riesgo porque el Congreso estuvo parado".Raverta puntualizó en una conferencia de prensa que lo que estuvo en riesgo por la falta de tratamiento de la ley fue "mucho más" que la aprobación de la nueva moratoria previsional, ya quey que, en consecuencia, "nueve de cada diez mujeres y siete de cada diez hombre no hubieran podido jubilarse".Al respecto, Raverta consideró que la negativa a sesionar por parte de la oposición obedeció a quey, por lo tanto, "también un sistema de seguridad social distinto".Asimismo, relativizó las críticas a la nueva moratoria por sus supuestos efectos negativos en el plano fiscal y manifestó queal sostener que es "una solución a un problema, en tanto nuestros trayectos laborales no están formalizados".Remarcó que(de aportes necesarios para jubilarse), pero eso para atrás no sirve".En ese sentido, sostuvo que el plan que resulta de la sanción de la ley 27.705 esrespecto de las iniciativas puestas en práctica en 2004 y 2014.De la suma de normativas contempladas en la ley, el decreto reglamentario 173/2023 y la resolución general conjunta Anses-AFIP 3545/2023, surgió una serie de parámetros de ingresos, consumos y patrimonios para delimitar el universo de potenciales beneficiarios,dándose al interesado la posibilidad de renunciar a ellos a cambio de la jubilación.Raverta y sus colaboradores"el número de 800.000 (personas que podrían acceder a la jubilación) se mantiene", además de remarcar que "en la reglamentación se trabajó con todas las áreas y va en línea con la ley", además de subrayar que las normas aprobadas "no se contradicen" con las recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).Luego de recordar queconfió en que se cumplirá con un promedio de "50.000 altas por mes".Entre las incompatibilidades, esta la de seguir cobrando laSi se tiene en cuenta que en muchos casos las erogaciones adicionales que resultan de las nuevas jubilaciones se compensan con la renuncia a algunos de esos dos beneficios,y, en función del monto de la deuda, podrán ser hasta 120, sin necesidad de aplicar una tasa de interés ya que se ajusta trimestralmente por la ley de Movilidad, con lo que la relación cuota/haber se mantendrá constante.en referencia al lapso transcurrido entre la presentación del proyecto de ley en diciembre de 2022 y su sanción en marzo de este año.De todos modos, señaló que