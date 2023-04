Michael Benson: "Espero sinceramente que más galerías argentinas participen de Photo London"

La octava edición de la feria Photo London se realizará del 10 al 14 de mayo en la Somerset House de Londres. /Foto: prensa.

La avanzada argentina

Bajo la consigna de reunir lo mejor del pasado, el presente y el futuro de la fotografía,de todo el mundo, incluida la obra de reconocidos artistas argentinos como Facundo de Zuviría, Santiago Porter, Adriana Lestido y Marcelo Brodsky, por el stand de Rolf Art.Con una fuerte presencia latinoamericana, con el legendario fotógrafo británico Martin Parr, nombrado Photo London Master of Photography 2023, y con temáticas tan variadas como lo sociopolítico, lo cinematográfico, paisajes fabricados o surreales, la feria Photo London 2023 se presenta como una exploración en profundidad del medio fotográfico, desde imágenes documentales que dan testimonio de nuestra era en rápida evolución hasta obras que amplían los límites de la fotografía., dice a Télam, Michael Benson, uno de los fundadores de la feria junto con Fariba Farshad.Y añade: "La fotografía siempre ha abrazado las nuevas tecnologías. La fotografía siempre avanza, siempre evoluciona, siempre supera los límites, por lo que no hay una revolución, sino una búsqueda permanente, lo que la convierte en una disciplina muy dinámica".Con nueva dirección a cargo de Kamiar Maleki -se espera su primera edición en 2024- la última edición de Photo London fue, en todos los sentidos, una de las más exitosas hasta la fecha, que en este año pretenden repetir. "Para tener éxito, la Feria tiene que verse genial: nuestras galerías deben presentar material fresco y nuevo y no simplemente reciclar material que han mostrado en otras ferias de arte. El programa público de charlas y exposiciones debe ser de la más alta calidad. Además de esto, los comerciantes tienen que vender lo que traen. Y por supuesto el sol debe brillar", resume con humor el fundador de Photo London.En este sentido, enumera algunos de los ejes destacados de este año como(para galerías de entre uno y siete años) que traerán nuevos hallazgos de la historia de la fotografía, nuevas obras de maestros establecidos y obras emocionantes e innovadoras de jóvenes artistas emergentes" así como "el trabajo de Martin Parr, de mujeres fotógrafas británicas y de artistas mexicanos a través de Fotografía Maroma".La presencia argentina este año llegará de la mano de la: "Desde recuerdos íntimos y privados hasta historias colectivas, el proyecto retrata la compleja pero poética esencia de las realidades humanas dentro de sus convulsionados escenarios políticos", informan desde la galería a Télam.Los, una serie de desoladoras fotografías en blanco y negro que registran todas las casas que Porter ha habitado, las más famosas piezas de Lestido como "Mujeres presas" o su icónica "Madre e Hija de Plaza de Mayo", y las imágenes de archivo de diversas manfestaciones en los años 60, intervenidas con su caligrafía, de Brodsky conforman una potente presencia albiceleste."Es emocionante traerlos finalmente a Londres. Espero sinceramente que más galerías de Argentina sigan su ejemplo pionero", dice el fundador de Photo London sobre el derrotero atravesado en los últimos años por la directora de Rolf, Florencia Giordana Braun en diferentes ferias del mundo.La diversidad se podrá apreciar por ejemplo en la Galería Patricia Conde, de México, que presentará obras de Graciela Iturbide y Flor Garduño, cada una de las cuales celebra, a su manera, la vida de los pueblos indígenas de México; el proyecto de Fotografía Maroma, abocado a la mágica Riviera maya, en la península de Yucatán, o imágenes de William Henry Fox Talbot que muestran la Capilla de San Jorge, en Windsor, donde está enterrada la Reina.También se verán las imágenes de, meticulosamente escenificadas y llenas de 'suspense', que emplean decorados hechos a medida y una inquietante iluminación para crear escenas ficticias en la galería Christopher Cutts (Toronto), que expone por primera vez; mientras que la galería Iconic Images echa una mirada nostálgica a la música y los viajes con una presentación que incluye las fotografías de Terry O'Neill "The Beatles Take Flight" y "Elton John in the Starship".El Maestro de la Fotografía de este año es el legendario fotógrafo Martin Parr, que presenta "Recent works", una exposición individual de 24 nuevas fotografías tomadas en el Reino Unido, mientras que la muestra colectiva "Writing her own Script. Woman Photographers from the Hyman Collection" rinde homenaje a muchas de las fotógrafas pioneras que han trabajado en el Reino Unido en los últimos 100 años.Al respecto, Benson explicó que el número de mujeres que participan en la feria ha ido en aumento hasta el punto de que "el 70 por ciento de las artistas, comisarias y galeristas de Photo London actualmente son mujeres" .