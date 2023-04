Exhiben un colon gigante en el Hospital Udaondo con mensaje: el cáncer "es prevenible"

El colon por dentro VER VIDEO

El Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos. B. Udaondo", del barrio porteño de Parque Patricios, instaló este martes un colon inflable gigante para recorrer por dentro con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la prevención del cáncer colorrectal , una enfermedad que se "se puede prevenir y se puede curar en un porcentaje muy alto si uno lo toma a tiempo", se informó oficialmente.El inflable gigante se instaló en el interior del Hospital Udaondo, en la playa de estacionamiento ubicada en avenida Caseros 2061 y se dispuso personal entrenado que aportaba información y consejos de prevención, precisaron desde el Hospital a través de un comunicado.Además, los profesionales mostraron los diferentes estadios de los pólipos y explicarron la forma en que pueden volverse cancerosos.Durante la recorrida del colon gigante, los visitantes pudieron informarse acerca de una enfermedad que "se puede prevenir y se puede curar en un porcentaje muy alto si uno lo toma a tiempo", indicó a Télam la médica Karina Collia, miembro del staff de Coloproctología del Hospital Udaondo.Sobre la iniciativa de colocar el inflable, la especialista agregó que funcionó como "una suerte de obra de teatro, mostramos cómo el endoscopio puede sacar los pólipos, explicamos que con el paso del tiempo se pueden hacer malos y es un poquito ver lo que tenemos por dentro, pero en grande".En medio de la visita de Télam a la instalación, Collia agregó que para prevenir este tipo de cáncer hay una prevención primaria, que incluye conductas saludables que sirven tanto para el cáncer colorrectal como para un sinnúmero de otras enfermedades, como alimentarse en forma saludable, combatir el sedentarismo, no fumar, mantener un peso saludable, visitar regularmente al médico y realizarse los estudios que éste indique.Por otro lado, existe la prevención secundaria, que se hace con un "un test de sangre oculta en materia fecal o una colonoscopía", detalló Collia y apuntó que se recomienda comenzar con estos estudios a partir de los 50 años si no se tienen antes síntomas como sangrado, moco, diarrea o antecedentes familiares."Nos enorgullece poder llevar adelante iniciativas de estas características, que contribuyen a que la gente se informe y tome decisiones que pueden ser trascendentes para su salud y la de sus seres queridos", sostuvo la profesional.Y remarcó: "Sobre todo, porque el cáncer colorrectal generalmente no da síntomas y cuando estos aparecen la enfermedad suele ya haber alcanzado estadios avanzados. Sin embargo, detectado a tiempo es curable en cerca de 9 de cada 10 casos".En la Argentina, fallecen más de 7 mil personas por año por cáncer colorrectal y se detectan en el mismo período cerca de 16 mil nuevos casos, según datos oficiales.La actividad es auspiciada por el Hospital de Udaondo y cuenta con el apoyo de la farmacéutica Merck, en el marco de una serie de actividades de concientización por el día mundial de esta enfermedad que se conmemora cada 31 de marzo.