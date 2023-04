Maryse Condé, la escritora que cruza cultura, raza y género y es finalista del Booker

Maryse Condé está entre las 10 finalistas del Booker Prize.

La autora tiene una obra profusa, con más de 20 novelas y textos autobiográficos.

La autora

El Premio

, la escritora guadalupeña Maryse Condé consolida una comunidad lectora que ya hace varios años la convirtió en una voz clave para dimensionar la combinación entre cultura, raza y género, una fusión que se rearticula en Yo, Tituba, la bruja negra de Salem, novela que se acaba de publicar en Argentina.Si bien es autora de una obra profusa, con más de 20 novelas y textos autobiográficos,y ahora parece demostrar que esa expansión tiene con este nuevo reconocimiento otra escalada.Condé está entre las 10 finalistas del Booker Prize, con la catalana Eva Baltasar, el coreano Cheon Myeong-Kwan, Laurent Mauvignier y GauZ', ambos de Francia; Georgi Gospodinov de Bulgaria, Vigdis Hjorth de Noruega, Andrey Kurkov de Ucrania, Clemens Mayer de Alemania, Perumal Murugan de India, Guadalupe Nettel de México, Amanda Svensson de Suecia y el autor chino Zou Jingzhi.El premio -que retribuye con 50.000 libras esterlinas a novelas o cuentos escritos originalmente en cualquier idioma, traducidos al inglés y publicados en el Reino Unido o Irlanda- se divide en partes iguales entre el autor y el traductor del libro ganador porque apunta a valorar la traducción y a ponerla en pie de igualdad con la autoría.En su caso,sino que además lo escribió a partir del dictado de ella, ya que tiene un trastorno neurológico degenerativo que le dificulta leer y escribir. Condé y Philcox, entonces, se convirtieron en la primera pareja autor-traductor que es nominada y ella con 86 años en la escritora de mayor edad en esta instancia definitoria del reconocimiento.Su novela nominadaun relato que desentraña acontecimientos personales pero también puede ser leído como una crónica sobre las realidades de distintos países de África, y La deseada, una ficción que entrelaza tres historias de mujeres isleñas marcadas por un recorrida que se inicia en Guadalupe, pasa por Estados Unidos y llega a Francia a partir de maternidades no deseadas, crianzas difíciles y violencias resignificadas.Pero la última que llegó a las librerías es Yo, Tituba, la bruja negra de Salem, que al igual que las anteriores está editada por Impedimenta y traducida al español por Martha Asunción Alonso y también recupera la biografía de una mujer. Esta vez se trata de Tituba, una esclava negra juzgada por brujería en la ciudad de Salem a finales del siglo XVII.Con una primera persona potente, Condé construye el relato de vida de Tituba y en la nota histórica que está en el libro detalla que recuperó los juicios de las brujas de Salem de marzo de 1692 en los que se detuvieron a Tituba y a dos mujeres más Sarah Good y Sarah Osborne. En 1693 Tituba fue vendida a cambio de que su comprador pagara los costos de su tiempo en la cárcel. Condé cuestiona que no haya registro histórico de quién fue ese comprador.Según la novelista afroamericana Ann Petry, que también se enamoró en su día de este personaje, Tituba podría haber sido comprada por un comerciante de paños y podría haber acabado sus días en Boston. Hay quien asegura que fue vendida a un esclavista que la llevó de regreso a Barbados", repasa al final de la novela publicada originalmente en 1986.Ella reconoce que eligió su final para Tituba, uno más a su gusto porque si algo caracteriza a la literatura de Condé es queNo hay victimización, ni una espectacularización del dolor, sino que esas mujeres afrocaribeñas insisten en sobreponerse y tomar las riendas de la crianza de sus hijos y siempre volver a disponerse al encuentro con un otro.Pero Condé no solo plantea estas tramas en la ficción, en sus memorias La vida sin maquillaje, también se anima a, en algunos casos no deseada, a través del relato de las condiciones de nacimiento de sus cuatro hijos con los que vivió distintas etapas de los procesos revolucionarios africanos y a los que cría con otros, amigos, compañeros o parejas.Nacida hace 86 años en Pointe-à-Pitre, la capital del archipiélago caribeño de Guadalupe, la autora se consagró como una voz clave para abordar la escritura como forma de posicionamiento político y dar cuenta del cruce entre identidad y negritud.Después de vivir en África y en Europa, se mudó a Estados Unidos y desde hace varios años reside en un pueblo de la Provenza francesa junto a Philcox. En su itinerario como escritora hubo un lugar destacado para la enseñanza: dio clases durante décadas de literatura francófona en la Universidad de Columbia, en Nueva York.Feminista y militante, presidió el Comité por la Memoria de la Esclavitud en Francia en 2001 con el que lograron la ley que reconoce la esclavitud como un crimen contra la humanidad.Después de venir siendo una candidata al Nobel de Literatura y de haber ganado premios como el Grand Prix Littéraire de la Femme o de haber impulsado la creación del Premio de las Américas Insulares y Guyana, que recompensa anualmente al mejor libro del panorama antillano, ahora la autora se ubicó como finalista del internacional Booker.Con un jurado presidido por la escritora franco-marroquí Leïla Slimani, el prestigioso premio anunció recientemente la lista larga de finalistas a partir de una selección realizada entre 134 libros publicados entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023.¿Cuál es el próximo paso?El ganador, en cambio, se develará en una ceremonia en Londres el 23 de mayo. Mientras tanto, Condé sigue ampliando su circuito de lectores que esperan la llegada a la Argentina del trabajo por el que está nominada: "El evangelio del Nuevo Mundo", una novela que indaga en el eje colonialismo, racismo, explotación y globalización desde una clave cercana al realismo mágico.