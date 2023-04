El Ministerio del Interior otorgó la distinción "Argentina Federal" al festival Baradero Rock

El "Baradero Rock" es uno de los encuentros musicales más importantes de la provincia de Buenos Aires / Foto: Eliana Obregón

El Ministerio del Interior otorgó la distinciónal festival musical Baradero Rock, que tuvo lugar en el anfiteatro del municipio bonaerense de Baradero el viernes y sábado pasados, en reconocimiento al trabajo de las autoridades provinciales y organizadores para la celebración de una nueva edición de ese encuentro."Argentina Federal" es una distinción de la cartera conducida por Eduardo "Wado" de Pedro, destinada a iniciativas, programas o políticas que se destaquen por su aporte al desarrollo federal, como en este caso es el "Baradero Rock", que tuvo "un impacto beneficioso tanto para la economía regional como para los sectores turístico, hotelero y gastronómico de la provincia", informó Interior a través de un comunicado.El "Baradero Rock" representa uno de los encuentros musicales más importantes de la provincia de Buenos Aires, que en esta octava edición congregó a 60 bandas distribuidas en cuatro escenarios, donde desplegaron toda su música ante más de 20.000 personas.La grilla estuvo liderada por Las Pelotas, Nonpalidece, No Te Va Gustar, Él Mató A Un Policía Motorizado, Conociendo Rusia, Eruca Sativa, Emmanuel Horvilleur, Catupecu Machu, Kapanga y Rata Blanca. También estuvieron An Espil, El Plan de la Mariposa, Juanse, Jóvenes Pordioseros, Coti, Pier, El Kuelgue, Cruzando el Charco, Cielo Razzo y Los Tabaleros.Y tocaron además talentos under y músicos emergentes como Coverheads, La Chancha Muda, Delirio RNR, Mía Zeta, La Valenti, BB Asul, María Codino, Carmen Sánchez Viamonte, Divina Argentina, Eve Calletti, Cata Raybaud, Paula Trama, Antonia Navarro y los artistas locales Mono Loco, Aye Lobato, Simpático Cabrón y Ojos.