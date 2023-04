Bhavi: "Soy un artista al que no sólo le importa vender"

"Hago música, giro, tengo un público y un circuito al que tengo que abastecer, donde para ser el mejor tengo que poner mi tiempo en eso", dice Bhavi. (Foto: Alfredo Luna)

"Aeróbico" VER VIDEO

"Quiero pisar sólido y no irme a todos lados porque yo, al no tener mucho equipo, puedo hacer lo que quiero. Bueno, nadie hace lo que quiere sino que todos hacemos lo que podemos". (Foto: Alfredo Luna)

"Puff" (Bhavi y Bizarrap) VER VIDEO

"Ayer" (Bhavi y Lit Killah VER VIDEO

"La industria está exprimiendo y plastificando un montón" "Yo creo que es como una serie que tiene temporadas y capítulos; la vida y los negocios son así, al igual que las industrias”, explicó Bhavi sobre la evolución que, más tarde o más temprano, llegará también para la escena urbana. "Hoy la industria musical está exprimiendo y plastificando un montón" la creación y que "hay que luchar mucho" para ser "libre artísticamente".



El cantante explicó que ese escenario se debe a que “es todo muy nuevo porque surgió de la nada”: “Yo miro a los padres (del trap), a toda la industria ‘yankee’. Ahí un poco dio la vuelta y hay otra libertad: uno siendo muy artista puede encontrar su lugar siendo libre en esa industria”.



“Acá todavía no y uno tiene que luchar mucho por eso, cuando en realidad debería ser más natural. Pienso que acá va ir madurando para ese lado, pero ahora está muy metida en esa lógica de vamos a hacer y hacer botellitas de plástico de medio litro”, añadió.



Pese a que hoy “la industria está en esa, lo cual también es bueno porque antes no pasaba” que los artistas urbanos estuvieran en el centro, concluyó que “todavía tienen que pasar los capítulos para poder contar la historia completa, pero con el tiempo va a haber más de todo”.

Antes de su llegada del próximo sábado al mítico Obras Sanitarias,aseguró que aún tiene "mucho que materializar" de su impulso creativo y señaló que sigue aferrado al "camino del artista al que no sólo le importa vender".En diálogo con Télam,agregó, sin reparos ni medias tintas, que tiene que "vender" su arte porque tiene que "comer y armar ciertas movidas", pero siguiendo siempre "con mucho orgullo" su propio "sendero" como artista., se desmarcó siempre de cualquier estereotipo dentro de la escena nacional del trap: con su imaginación volcada en la fantasía paraque guían su concepto musical, es también alguien que supo sumarle sentido del humor a su obra musical.Siempre en reinvención, Bhavi sellará el próximo sábado su pico de convocatoria: hace exactamente un año se estaba presentando en Niceto Club, en el barrio de Palermo, una sala que hoy no podría albergar tanta demanda de un público más que singular y que se multiplica mes a mes al igual que sus reproducciones en las plataformas.Su entrega con ellos es absoluta:que descolocó a propios y extraños y, hace unos meses, el día que lanzó las entradas para Obras volvió a acortar las distancias atendiendo la boletería del estadio."Yo lo pienso como si yo estuviese en su lugar, aunque nunca lo estuve porque antes no había una movida nacional. Me hubiese encantado poder estar cerca de los artistas que admiraba:", explicó en un mano a mano con esta agencia desde la terraza del bar Local Support.En ese sentido, añadió sobre el intercambio con el público: "A veces hasta yo me sorprendo cuando tomo dimensión, pero yo solamente lo hago porque me gusta la idea de hacerlo y estoy seguro que a mucha gente le genera cosas"."Y creo que por hacer la música que hago y por tener cierta vulnerabilidad y sensibilidad hace que la música llegue de cierta manera y que se cree esa conexión tan personal que después se refleja en los shows. Todo se conecta", añadió días antes de terminar de cerrarque se completó el lunes a la noche con el lanzamiento de "Aeróbico".-Creo que este EP es más como un puente que tiene los mismos adoquines que los proyectos anteriores o como una calle que se está refaccionando y que ya tiene ya otro tipo de cemento y mármol. Tiene mucho del anterior más que nada porque "Pochoclos" cierra con el personaje de Pochoclín siendo abducido. En este la historia sigue desde ahí. Creo que el gran cambio va a ser un poquito más adelante, porque si bien hay una correlación y un puente bastante claro entre los dos, no se ve mucho qué hay del otro del puente, para nada.-Yo creo que no, porque siento que tengo mucho que materializar todavía, y que ese fue el comienzo de un concepto que pensé para inspirar a la gente y a mí mismo, pero yo sigo en la búsqueda, como todos. Nadie la tiene calada y yo soy parte completamente de eso: sigo buscándome, queriendo materializar, con esta cosa de no comerme la peli y tratando de ser la mejor persona posible. Sigo aprendiendo, porque uno va madurando también y va viendo las cosas de manera distinta y puliéndose. Para mí, o vas para adelante o para atrás; no sirve quedarse en el medio porque eso también es como ir para atrás. Quiero seguir probando: hay cosas que a la gente le van a gustar y traer plata, y otras que van a traer goce propio. Hay cosas que les va a gustar a las masas y otras a la que te sigue 'hardcore', pero uno hace lo que hace por distintas razones. Es parte del camino de un artista al que no sólo le importa vender. Yo no soy así: vendo porque tengo que comer y armar ciertas movidas, pero también sigo mi sendero con mucho orgullo y me chupa todo un huevo.-Justo ayer estaba en el estudio y me dijeron que habían llegado a la conclusión de que estaba como pintando. Llegué muy suelto y las frases parecían como pinceladas. Y cada vez más grabo de la misma manera con la que pinto: simplemente, haciéndolo más desde un lado como del inconsciente, sin pensarlo tanto. Simplemente voy confiando en lo interno y dejando que se cree la obra. Por lo general, sale algo increíble. Cada vez más trato de perderme y de soltar a la hora de crear, sin miedo al fracaso. Hay días que va a salir algo increíble, otros que no y está todo bien, y lo mismo me pasa cuando pinto: agarro y no pienso en nada, pinto una línea y veo a dónde sigue. Tal vez de la nada baño todo en negro y empiezo de vuelta arriba, o lo tiro a la mierda, o lo quemo y queda ahí. Cada vez estoy como más libre.-Principalmente hago música, giro, tengo un público y un circuito al que tengo que abastecer, donde para ser el mejor tengo que poner mi tiempo en eso, solo pinto como algo terapéutico de vez en cuando, porque grabo todos los días y porque quien mucho abarca poco aprieta. En un par de años me pienso tomar un 'break' de la música y ahí, seguramente, pinte con toda o me ponga a cocinar que es algo que también me encanta. La cocina es otro gran arte; me encanta hacerme amigo de chefs porque los admiro. Me gustan muchas disciplinas, pero yo no puedo cocinar más de dos veces por semana y solamente lo hago por una cosa sana. También porque, en realidad, tengo que estar enfocado en la música.-Sí, me pasaba, pero ahora estoy tratando de que no. Quiero pisar sólido y no irme a todos lados porque yo, al no tener mucho equipo, puedo hacer lo que quiero. Bueno, nadie hace lo que quiere sino que todos hacemos lo que podemos, pero yo hago muchas cosas que salen de mí y, la verdad, eso es una bendición. A veces también necesito que alguien me pegue un cachetazo y me diga algo. Ahora estoy como en una misión de romperla y muy afilado, y sé que cualquier cosa que quiera hacer me va a salir. La cosa es dividir bien los tiempos, por ahí antes los estaba dividiendo demasiado. Después de hacer las zapatillas para Sarkany, que diseñé con todas las herramientas y límites que me dieron, me dije que era lo último de arte visual que iba a hacer por un tiempo. Ahora voy a grabar durante un par de años, todo lo que me dé la energía.