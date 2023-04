Para una experta en derecho Larreta "no está habilitado a fijar la forma de sufragio"

Larreta decidió convocar a elecciones "concurrentes" en la ciudad de Buenos Aires y estalló la interna del PRO. / Foto: Raúl Ferrari

Estalla la interna del PRO El lunes, Rodríguez Larreta, anunció públicamente su decisión de convocar a elecciones locales en la misma fecha que las nacionales pero con el sistema de Boleta Única Electrónica, lo que profundizó las diferencias internas en Juntos por el Cambio (JxC).



Dirigentes de la coalición opositora como Macri, la diputada nacional María Eugenia Vidal y la titular del PRO, Patricia Bullrich, entre otros, salieron a cuestionar duramente la medida tomada por el titular del Ejecutivo porteño.



Con esta iniciativa, Larreta contradijo expresamente lo que había sugerido el expresidente y dio un guiño político hacia el senador nacional radical y precandidato a alcalde Martín Lousteau, uno de sus principales aliados en el distrito porteño.

La doctora en Derecho y presidenta de la organización Transparencia International, Delia Ferreira Rubio, aseguró que, a establecer la forma de sufragio en el distrito sino que se trata de una prerrogativa que le corresponde a un organismo llamado Instituto de Gestión Electoral (IGE), cuya conformación no fue concretada y resta aún, incluso, el aval de la Legislatura para designar a su titular."El Instituto de Gestión Electoral es el encargado de introducir o no el voto electrónico, la famosa BUE (Boleta Única Electrónica)", planteó Ferreira Rubio en una serie de mensajes que emitió en Twitter, en los que volcó sus opiniones como experta, a título personal, no en su condición de representante de Transparencia Internacional.Allí, al referirse a la decisión comunicada por el jefe de Gobierno porteño de convocar a elecciones "concurrentes" en la ciudad de Buenos Aires, Ferreira Rubio indicó que "la decisión anunciada y la disputa que le ha seguido no tiene que ver con una cuestión institucional, ni con la preocupación por lo que se discutirá en la campaña" sino que "unos y otros solo discuten sus intereses políticos personales".En este punto, sostuvo que "la decisión sobre el uso del Voto Electrónico o la Boleta Única de Papel no es facultad del jefe de Gobierno, sino del Instituto de Gestión Electoral (artículo 111 del Código Electoral porteño)", expresó Ferreira Rubio.En este punto, la experta indicó que, según el articulo 56 del Código Electoral del distrito, el jefe de Gobierno "tiene facultades para fijar la fecha de la elección y adherir o no a la simultaneidad, pero no puede decidir la utilización del voto electrónico o la boleta única de papel".Ferreira Rubio explicó que el Instituto de Gestión Electoral -que aún no fue constituido- es "el máximo organismo electoral" de la ciudad de Buenos Aires, que "fue creado por la Ley 6031", sancionada en 2018."Es un ente autárquico y con independencia funcional, y ejerce sus funciones 'sin sujeción a directivas, instrucciones ni condiciones que se impartan o establezcan por sujetos ajenos a su estructura', según señalan los artículos 1 y 2" de esa norma, planteó la doctora en Derecho y titular de Transparencia Internacional."Sería interesante averiguar qué piensa el IGE sobre el anuncio de Larreta, y qué está haciendo porque es el IGE el responsable de la decisión de usar el voto electrónico, fijar las condiciones, licitar, auditar, etc. etc", indicó la abogada.Finalmente, se preguntó: "¿Qué presupuesto tiene asignado? ¿Cuánto costará el voto electrónico? ¿Se hará una contratación directa? ¿Está CABA cautiva de una empresa?"Por otro lado, puntualizó que "el director/a del IGE es designado a propuesta del Jefe de Gobierno con el acuerdo de las dos terceras partes del total de miembros de la Legislatura", de acuerdo con lo pautado por el artículo 7 de la Ley 6031."La propuesta del Sr. ( Ezio Osvaldo) Emiliozzi como director del IGE fue enviada por el jefe de Gobierno por Expediente 2990-J-2022 el 9 de noviembre de 2022, según consta en la página de la Legislatura. Hasta el día de la fecha, la Legislatura informa que no ha sido aprobado el acuerdo", indicó Ferreira Rubio.En este punto, agregó: "Dependiendo de cómo se compute el plazo de los 90 días que fija el artículo 7 de la Ley 6031, este funcionario está 'en comisión' o su designación habría expirado. La decisión de usar el voto electrónico está en manos de este funcionario".