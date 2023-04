Cómo se busca trabajo en tecnología: dinámica de un mercado expectante

En Argentina, el ecosistema IT emplea a más de 140.000 profesionales y la meta es lograr 400.000 puestos nuevos para 2031, según el Cessi./ Foto 123RF

El panorama tras los despidos

Mark Zuckerberg enfatizó la necesidad de priorizar determinados proyectos cancelando aquellos de “baja prioridad” tras subrayar durante la publicación del último balance que 2023 será “el año de la eficiencia”.

Desafíos técnicos

En tecnología, Twitter y Linkedin son llaves que abren puertas para conectarse con la industria tecnológica.

Las redes sociales ¿ayudan?

Inteligencia Artificial

El ChatGPT puso en el corazón de la escena a la inteligencia artificial.

El primer trabajo en tecnología

Detrás de informes que estiman quea nivel mundial por la inteligencia artificial (IA) y del entusiasmo desmedido -o “hype”- sobre el potencial de sus aplicaciones como el modelo Chat GPT, sin considerar el planteo ético-regulatorio del asunto, hay historias que dan luz sobre laEspecialistas dialogaron con Télam sobre cómo ven el panorama local, tras los despidos en las principales tecnológicas. “El panorama no es el mismo que hace unos años, pero trabajo hay”, coincidieron.En Argentina el ecosistema IT emplea a más dey la meta es lograrpara 2031, según cifras de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI).“No estamos en la situación en la que estuvimos hace un par de años”, dijo a Télam Mariano Aragunde, líder de Reclutamiento Digital en IBM. Sin embargo, enfatizó en que trabajo sigue habiendo. “Las empresas siguen contratando y siempre va a haber, solo que ahora se está experimentando un ritmo de contratación ‘más normal’".En la misma línea se expresó Brenda Gendin, CEO de, una plataforma que conecta a las empresas con el talento a través de oportunidades laborales. “Los procesos se volvieron más lentos, minuciosos y las decisiones finales de extender formalmente una oferta, demoran más”, dijo a Télam la especialista.No obstante, consideró que hay ciertas habilidades que siguen muy requeridas en la industria, “como las relacionadas a la. Y también un mayor foco en posiciones de(Ventas) y(Atención/Satisfacción al cliente).Para Camila Luis, especialista en Comunicación Interna en tecnología, también hay una forma más “conservadora” en las búsquedas. Las “empresas tech hoy se centran en abrir puestos que sean. No significa que sean solo búsquedas técnicas, también se está pidiendo mucho(experiencia de usuario/interfaz), etc.”, contó a Télam.En el conjunto del sector tecnológico, los despidos anunciados en tecnológicas rondan los, según el cómputo del sitio Layoffs.fyi. Entre ellos estáDespués de los despidos hubo una, pero no solo por los despidos sino también por el “mercado en particular”, reflexionó en diálogo con Télam Alan Gosiker, fundador en, una empresa dedicada a trabajar con creadores de startups. Aquí observó que los fondos ya no están invirtiendo en proyectos/empresas como lo hacían antes.Debido a “que no se está levantando dinero al mismo nivel que en el 2020, donde había valuaciones muy altas y permitía sueldos muy altos, del lado de las empresas se tornó más conservador y se puso un poco más rigurosa la contratación”. “Pero no creo que haya cambiado la voluntad de inversión.“Los procesos de selección para lasuelen tener varias etapas que, si bien varía la cantidad dependiendo el puesto y tipo de compañía, suele como mínimo haber una entrevista con Recursos Humanos, luego con el área de técnica que suele incluir algún tipo de challenge o prueba técnica, referencias y la extensión de la oferta”, explicó Gendin.Esta prueba técnica, más conocida comosuele sembrar algunas dudas entre las personas candidatas porque en ciertos casos exigen un tiempo de dedicación extenso o a veces puede pasar por una posible tarea no remunerada.Gosiker comentó que es necesaria “una herramienta para medir el talento”, pero que sí debería “agilizarse”: “En la realidad, lo importante más allá de lo que hacés en el ‘challenge’, es cómo contás que lo hiciste (a esta presentación se la conoce como). “Lo importante es descubrir cómo esa persona (candidata a un trabajo) hace su, cómo aplica la lógica y hasta cómo googleó”, comentó.Aragunde agregó que la complejidad de los challenges depende del rol, y que estos pueden serque usan muchas empresas (como los de HackerRank), o también pueden seren forma de entrevista técnica. “En otros puestos también se pueden pedir tests para validar lo que uno sabe mediante pequeños ejercicios: desarrollar un pitch para ventas o crear una campaña de social media”.“La gran diferencia acá es que. Lo que hay que tener en cuenta al hacer tests es que estos ejercicios. Los ejercicios técnicos - o no técnicos - siempre tienen que tener el objetivo de evaluar tus habilidades, y no de realizar un trabajo de aplicación real para la empresa”, remarcó.Los especialistas coinciden en quees la plataforma por excelencia a la hora de formar redes y encontrar oportunidades en tecnología, pero también aconsejanpara seguir el panorama y conectar con quienes están en la industria.“Mi recomendación es que busquen empresas que les interese, vean qué personas trabajan ahí, manden invitación y se animen a charlar. Vean qué personas tienen puestos de trabajo similares a los que buscan y pedirles consejos. También los animo a que sean activos en sus publicaciones, que muestren sus trabajos, compartan sus CVs, pedirle a sus compañeros que les escriban recomendaciones”, aconsejó Camila Luis.“En tecnología, LinkedIn y Twitter son llaves que abren puertas. Pero también ayuda unirse a, que también están en(una plataforma de grupos de chat sobre diversas temáticas)”, remarcó Gosiker.Sobre LinkedIn en particular, aconsejó que tener el CV de forma genérica no es suficiente ya que también es importante incluir lascon las que uno puede ser encontrado. Y tener el, más allá de que “nos encontremos o no en búsqueda activa”, añadió Gendin.Luis sugirió que en el CV siempre tenemos que poner nuestra experiencia y educación más nueva al principio. “Además de incluir las aptitudes técnicas, también poner las llamadas 'blandas', como liderazgo, trabajo en equipo, manejo de agenda”.En ese perfil, recomendó escribirel impacto de algún logro que se quiera destacar: "No es lo mismo decir: 'manejo de un equipo exitoso'", que decir 'iderazgo de un grupo de 20 personas, que maneja una cartera de 15 clientes de manera exitosa, logrando un crecimiento de ingreso del +60% año sobre año'".Además del desafío “de ser más proactivo, leer, informarse, practicar más allá de una educación formal”, consideró que “algo clave en el mundo corporativo es la”. Sumado a las plataformas, aconsejó asistir a eventos que tengan que ver con el rubro que nos gusta, ir a conferencias, tomar cursos grupales, “todo lo que ayude a conocer gente creo que es muy importante”.Un estudio reciente de Goldman Sachs estima que a nivel mundial la-su modalidad capaz de generar textos, imágenes y videos nuevos a partir de información existente - podría exponer el equivalente aA pesar de los títulos alarmistas, el tema no se puede reducir a una predicción porque aún está en debate la cuestión ética y regulatoria, los sesgos de género o raciales que reproducen estos sistema, la dificultad de distinguir lo humano de lo artificial. Además de las particularidades de cada región, el mundo del trabajo en Europa o EEUU no es el mismo que en América Latina.El reporte de Goldman Sachs también menciona que "la buena noticia" es que "históricamente el desplazamiento de trabajadores por la automatización fue compensado por la creación de nuevos puestos de trabajo", y que "el surgimiento de nuevas ocupaciones por las innovaciones tecnológicas representan el crecimiento del empleo a largo plazo"., sobre la discusión que trajo aparejada el ChatGPT al terreno laboral.Más allá de la IA, hay otras cifras que también deben ser consideradas en ese mundo. Según un informe reciente de la, el porcentaje de desempleo en el mundo es aún mayor en el caso de las mujeres y los jóvenes. La tasa mundial de actividad de las mujeres se situó en el 47,4% en 2022, frente al 72,3% en el caso de los hombres. Además, la tasa de desempleo de los jóvenes (de 15 a 24 años) es tres veces superior a la de los adultos mayores.Para Gendin, “como en casi todas las industrias, siempre el primer trabajo en IT es el más complejo porque requieren que confíen en uno cuando se tiene todo el potencial o ganas pero no 'credenciales’ para mostrar si se es joven”. Mientras que “personas de mayor edad siempre pueden mostrar mayor resiliencia o experiencias exitosas y elo conocimientos adquiridos resultan complementarios para el mundo it”, agregóEjemplifcó con que “un/a contador/a o economista que ahora viró hacia la programación puede ser un perfil más atractivo para una Fintech o Banca que alguien que no tenga ese respaldo. Incluirque puedan apuntalar o apalancar ciertas competencias técnicas o blandas, suma a la hora de armar un cv/perfil en Linkedin”.El mercado está, resumió Gosiker. Ante los llamadosen tecnología, como los hubo con otros focos, recomendó estar al tanto pero permanecer atentos por quienes se aprovechan de esa situación de entusiasmo desmedido. Y para aquellas personas que están en la búsqueda de empleo y no tienen aún un interés marcado por algún rol dentro de la industria tecnológica, recomendó“Veo muchos jóvenes que reconocen en el mundo Tech una oportunidad para tener un trabajo estable con un ingreso mayor al promedio en otros rubros queNo creo que esto esté mal, me parece muy válido sabiendo que es la forma que encuentran para proyectar su carrera a futuro”, sostuvo Luis.Agregó que “es un campo muy competitivo que hoy se mueve a ritmos rapidísimos y es difícil estar en los últimos lanzamientos si no le dedicás algunas horas por día a informarte, leer y tener contacto con las nuevas tecnologías”, consideró Luis (quien en su Instagram brinda consejos al respecto"Hay otros rubros más tradicionales que siempre van a seguir en aumento entonces mi consejo para las personas es que piensen si realmente ese ritmo les atrae, si están dispuestos a esos desafíos y de ser así que entonces se nutran todo lo que puedan y se animen a seguir intentando”, agregó.