Qué son y cómo funcionan las Comisiones de la verdad sobre abuso sexual en la infancia

"Derecho al tiempo": cómo es el proyecto en Argentina El proyecto de ley "Derecho al tiempo Argentina" que propone la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual sufrida en la niñez y adolescencia, el cambio de denominación del delito y la creación de una comisión de la verdad y la reparación es impulsado en el Congreso por la Asociación Civil Aralma y ahora espera ser tratado en las comisiones de Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes de Diputados.



Para Sonia Almada, directora de Aralma, es necesario establecer una comisión de la verdad y la reparación sobre abuso sexual padecido en la infancia y adolescencia porque es un "organismo que investiga a gran escala, es independiente y logra una verdad histórica".



"En Argentina no tenemos estadísticas acerca de la violencia sexual contra los bebés, los niños, las niñas y adolescentes, entonces queremos saber la real dimensión del problema. Y también queremos poder ofrecer un espacio de contención y escucha a las y los sobrevivientes que sabemos que son muchísimos porque llegan a nuestras ONGs", señaló Almada, quien es una de las principales impulsoras del proyecto presentado a la Cámara de Diputados en julio del año pasado.



La iniciativa se corresponde con las acciones que promueven organizaciones y activistas contra el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes de toda Latinoamérica, ya que las comisiones de la verdad se posicionan cada vez más como una herramienta adecuada por parte de los Estados para dar solución a la violencia sexual.



A diferencia de los modelos de comisión que se impulsan en países como Chile, focalizados en abusos institucionales, el proyecto presentado en Argentina busca instalar una comisión sobre abuso y explotación sexual en todos los ámbitos: intrafamiliar, institucional, religioso.



"Nuestra propuesta es que la comisión recorra todo el país relevando e investigando los relatos de las y los sobrevivientes para esclarecer hechos, causas-consecuencias, y formas de agredir que son muy distintas", indicó Almada.





CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN

En la misma línea sostuvo que después de reconocer los testimonios de las víctimas, la comisión dispone de recomendaciones para elevárselas al presidente o presidenta de la Nación y llevar a cabo reformas legislativas y campañas de prevención.



"No hay campañas de prevención del abuso sexual en Argentina, pero nunca hubo porque no se lo ha pensado como un problema de salud pública", apuntó la psicoanalista y escritora.



En nuestro país una comisión de la verdad se puede establecer por dos vías legales: "Por un lado, mediante un decreto de necesidad y urgencia, que cree la comisión en el ámbito de un ministerio y, por el otro, con una ley que también va a crear una comisión en el ámbito de un ministerio pero que, al ser sancionada por el Congreso, puede otorgarle unas facultades más amplias", indicó a Télam Martina Olivera, abogada especializada en derechos humanos.



Expertos argentinos y extranjeros debatirán sobre el rol de las comisiones

El caso de la comisión de la verdad australiana Con más de 8.000 sobrevivientes que compartieron su experiencia de abuso sexual durante su niñez, la comisión de la verdad de Australia, que presentó su informe final en 2017, es una de las investigaciones públicas más grandes sobre este tipo de violencia en instituciones a nivel internacional, y su experiencia se convirtió en un ejemplo al impulsar desde reformas legislativas hasta un programa nacional de reparación financiera para las víctimas.



"La Comisión Real sobre Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil fue una de las investigaciones públicas más grandes jamás realizadas en Australia", indicó en diálogo con Télam Katie Wright, catedrática en sociología en la Universidad La Trobe, en la ciudad australiana de Melbourne, y especialista en comisiones de investigación de abusos institucionales cometidos contra niños, niñas y adolescentes.



La comisión fue establecida formalmente en enero de 2013, luego de que durante décadas organizaciones de la sociedad civil y activistas instaran a su creación, y el informe final se publicó en diciembre de 2017.



"Las Comisiones Reales son la forma más alta y prestigiosa de investigación pública en Australia y se utilizan para abordar cuestiones de gran interés social", explicó Wright.



El informe relevó que unas 3.489 instituciones fueron acusadas de haber cometido abusos sexuales.



El 58,1 por ciento de las y los sobrevivientes dijo que el abuso tuvo lugar en una institución dirigida por una organización religiosa; el 32,5 por ciento en una institución administrada por el gobierno; y el 10,5 por ciento en una institución que no era gubernamental ni religiosa.



Respecto a cómo funcionó esta comisión conformada por seis comisionados y que contó con un equipo de apoyo, la doctora en sociología indicó que se realizaron audiencias públicas en instituciones en diferentes partes del país y se escucharon a más de 8.000 sobrevivientes en sesiones privadas.



Entre los principales resultados de la investigación, Wright destacó que se estableció un Esquema Nacional de Reparación para sobrevivientes, tanto financiera como de otro tipo, sin tener que pasar por un proceso legal.



También subrayó la sanción de reformas legislativas para mejorar la protección de las niñas y niños, y que la comisión le dio "prominencia al tema del abuso sexual infantil para el público en general y ayudó a que esto fuera 'decible' de una nueva manera, gracias a la amplia cobertura mediática que recibió".



A su vez, la Comisión Real impulsó la creación de sitios de memoria, como el Museo del Orfanato de Australia que fue inaugurado el pasado 1 de abril y revela "la brutalidad y las privaciones en las instituciones que se suponía que cuidaban de los niños", aseguró a Télam Wright desde Australia.



Consultada sobre qué elementos pueden tomar los países de Latinoamérica de la experiencia australiana para impulsar sus propias comisiones de la verdad, Wright advirtió: "para que una investigación sea efectiva debe ser independiente, por ejemplo, de gobiernos e iglesias".



Asimismo, puntualizó que deben adoptar un enfoque informado sobre el trauma y consultar ampliamente con los sobrevivientes, al tiempo que deben "preocuparse por reparar los abusos del pasado y brindar justicia a las víctimas".



Por último, remarcó que "es absolutamente posible investigar con éxito los abusos que ocurrieron en el pasado" y agregó que establecer la verdad "es importante para que las víctimas-sobrevivientes sanen, para que las sociedades asuman la responsabilidad de las historias difíciles y para que los niños estén más seguros en el futuro".

