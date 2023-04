De Pedro: "No podemos permitir que vengan otra vez los que fundieron a la Argentina"

De Pedro en la Universidad del Comahue / Foto: Twitter.

"Escuchan cómo Javier Milei reivindica a Domingo Cavallo, y hoy arroja la propuesta de prender fuego el Banco Central. Les digo que Domingo Cavallo ya fundió a la Argentina. En 2001 terminaron prendiendo fuego a nuestro querido país”. Eduardo "Wado" de Pedro

Involucrarse de manera activa en la vida de nuestra comunidad es una parte muy importante para seguir cuidando la democracia. En la @UNComa_oficial participé de la charla “Política y desafíos del federalismo argentino” junto con @hernanbrienza, @AnaMarksLC y @RChiocconi. #40D pic.twitter.com/xEIe5saUoB — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) April 11, 2023

El ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, afirmó que no se puede puede "permitir" que vuelvan al Gobiernoy señaló que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta fueron parte de la alianza que se fue "en el 2001 con la gente diciéndole ´basta´".Así lo afirmó en las últimas horas al visitar la ciudad rionegrina de Bariloche, durante una charla brindada en la Universidad Nacional del Comahue.Con motivo de la conmemoración de los 40 años de democracia, junto al director del Instituto Nacional de Capacitación Política (INCaP), Hernán Brienza, el funcionario nacional llamó a “explicar claramente quién es quién en la política argentina” de cara a las próximas elecciones.Luego de reivindicar lo realizado por Néstor Kirchner y por Cristina Fernández en sus mandatos presidenciales, apuntó contra la oposición y dijo que "la interna de Cambiemos está disputada entre dos funcionarios de la alianza que se fueron en el 2001 con la gente diciéndole ´basta´”, en alusión a Bullrich y Rodríguez Larreta.“Hay que dar la cara y empezar a disputar el sentido de la próxima elección, ya que no podemos permitir que vengan otra vez los que fundieron a la Argentina, los que nos hipotecaron por más de 100 años, en más de 100 mil millones de dólares”, enfatizó De Pedro.Respecto de la exministra de Seguridad del macrismo, 'Wado' rememoró que, cuando fue funcionaria del gobierno de la Alianza,En el mismo sentido se dirigió a los más jóvenes: "Escuchan cómo Javier Milei reivindica a Domingo Cavallo, y hoy arroja la propuesta de prender fuego el Banco Central. Les digo que Domingo Cavallo ya fundió a la Argentina. En 2001 terminaron prendiendo fuego a nuestro querido país”.De cara a las próximas elecciones, De Pedro pidió "volver con ese proyecto" que "fundó" Néstor Kirchner y que continuó Cristina Fernández de Kirchner, "e ir a fondo y más rápido, con más distribución, más trabajo, más salud, más soberanía y más derechos para todos y para todas”.Previamente, el titular de la cartera de Interior desarrolló una serie de actividades, que incluyeron un encuentro con candidatos de Nos Une Río Negro, espacio que postula al senador Alberto Weretilneck para la gobernación local."Es bueno cuando dirigentes que quizá no piensan igual en todo se ponen de acuerdo en lo más básico que la sociedad necesita: organizar una comunidad para que pueda ser feliz y vivir bien. Una alegría poder acompañar el encuentro de Nos Une Río Negro", apuntó desde Twitter.