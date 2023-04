El bitcoin superó la barrera de los US$30.000 por primera vez desde junio de 2022

El 2023 marcó un cambio en la tendencia y el valor del Bitcoin ya subió un 82% en lo que va del año.

El valor del bitcoin, la criptomoneda más utilizada del mundo, superó este martes los US$ 30.000 por primera vez desde junio del año pasado, momento en el cual se encontraba inmerso en una profunda desvalorización por el contexto macroeconómico internacional y una crisis de confianza en la industria cripto.La criptomoneda cotizaba este martes a US$ 30.067,65, según el portal Coinmarketcap, registrando una suba diaria de más del 6%.Tras alcanzar un récord cercano a los US$70.000 en noviembre de 2021, el bitcoin comenzó a derrumbarse y llegó a cotizar por debajo de los US$16.000, doce meses después en un marco de subas en las tasas de interés que hizo mermar el apetito en activos volátiles como los bursátiles y las criptomonedas.Tampoco ayudó la propia situación del sector de las criptomonedas, que comenzó conen mayo pasado y que alcanzó su cúspide luego con el colapso de la plataforma de intercambio FTX, una de las más utilizadas en el mundo.El 2023, no obstante, marcó un cambio en la tendencia y, situación que se hace extensiva en otras monedas alternativas como el Ether que aumentó 60%.De cara a los próximos meses, parte de la perspectiva seguirá dependiendo de la trayectoria del resto de la economía, y de hecho, el rebote del Bitcoin de las últimas semanas tuvo correlato con el que tuvieron las acciones bursátiles luego del derrumbe que sufrieron por las últimas tensiones bancarias.Del mismo modo, también influyen las expectativas en el mercado de que, con una suba más de tasas en mayo en el peor de los casos, según indicaron las agencias Bloomberg y DPA.La expectativa de menores tasas de interés eleva el interés por hacerse de activos con mayores retornos que los bonos del Tesoro como las acciones de la bolsa o, en este caso, las criptomonedas.“Este 'rally' podría estar impulsado, en parte, por la expectativa de que las subas de tasas están por terminar, pero algunos grupos de inversionistas está atraídos a las cripto por ser un activo ajeno a la banca y las finanzas tradicionales”, explicó Bradley Duke, codirector del proveedor de plataformas cripto ETC Group.Otros analistas indican que la caída de la liquidez en el mercado de criptomonedas –luego de la caída de bancos como Slivergate y Signature Bank- también podrían explicar parte del rebote, pues un menor volumen de intercambio explicaría una mayor volatilidad en los valores.Pero de proseguir la recuperación,Las autoridades gubernamentales cada vez más las tienen bajo la mira: hace dos semanas la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) envió una notificación a la plataforma Coinbase por “posibles violaciones de la Ley de Valores”, mientras que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) demandó a Binance y su fundador Changpeng Zhao.