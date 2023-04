Rubén Darío Insúa: "Llegamos 10 puntos al partido de mañana"

Insúa está confiado para clásico con Boca (foto Eliana Obregón).

✅ Entrenamiento



📋 Trabajo táctico

⚽ Pelota parada



Tras el almuerzo en el estadio los convocados quedarán concentrados.



Los estudios realizados a Ezequiel Cerutti mostraron que sufrió un desgarro en el aductor derecho. Tendrá tres semanas de recuperación, aproximadamente. pic.twitter.com/KnYLE6WjRM — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 11, 2023

El entrenador de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, reconoció este martes que llegarán "10 puntos" al clásico de este miércoles contra Boca, por la undécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF)."No me veo como favorito en la previa, somos un equipo que estamos trabajando y evolucionando, con muchos jugadores jóvenes y llegaremos 10 puntos al partido de mañana", analizó el DT en la conferencia de prensa."No sabemos qué puede suceder con un cambio de técnico, nos enfrentaremos a uno de los principales candidatos de la Copa Libertadores y de la Liga Profesional de Fútbol. Todo el mundo lo daba como candidato y creo que lo sigue siendo", dijo el entrenador sobre su rival.San Lorenzo suma 20 puntos y es el único escolta de River, que tiene 24, a diferencia de Boca (14)."Ellos ganaron un campeonato hace poco como la Supercopa Argentina y nosotros estamos enfocados en crecer. La idea es darle importancia siempre al próximo partido, si vemos que los jugadores no llegan bien desde lo físico cambiaremos", aclaró ante la posible rotación entre los torneos locales e internacionales.Además, Insúa sostuvo que los partidos contra Huracán y Boca tienen "un valor agregado" para los hinchas de San Lorenzo.Por otro lado, el entrenador le bajó el precio a las polémicas del partido pasado contra Atlético Tucumán, con arbitraje de Fernando Espinoza: "No recuerdo penales dados mal, goles mal concedidos, y creo que fue correcto. Tiene personalidad, arbitra igual en cualquier lado y eso tiene mucho valor".Finalmente, como acostumbra, Insúa dio el equipo y confirmó a Malcom Braida desde el comienzo a pesar que no se entrenó por "un problema estomacal".