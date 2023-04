El Gobierno de Brasil teme una ola de amenazas de ataques en escuelas

“Dejé en claro en la reunión que si no se hace caso a la notificación, tomaremos acciones policiales y legales contra las plataformas. Obviamente, no queremos eso. Queremos que las plataformas nos ayuden”

El Gobierno brasileño amenazó cony amenazas de masacres en escuelas, en el marco de una ola de mensajes aparecidas en Internet sobre ataques contra centros educativos tras una reciente matanza en un colegio del sur de Brasil La advertencia del ministro de Justicia, Flávio Dino,, Santa Catarina.El pasado lunes,Según la prensa local, en el barrio de Pérus,Lo mismo ocurrió en una escuela pública de Poços das Caldas, una comarca serrana del interior del estado de Minas Gerais.Meta, Kwai, TikTok, Twitter, YouTube, Google y WhatsApp.“Estamos viendo que se instala el pánico dentro de las escuelas y las familias y aún no hemos identificado la proporcionalidad de la reacción de las plataformas con esta epidemia de violencia que amenaza en este momento a nuestras escuelas”,Dino afirmó que advirtió a los representantes de las empresas, todas extranjeras, que“Dejé en claro en la reunión que si no se hace caso a la notificación, tomaremos acciones policiales y legales contra las plataformas. Obviamente, no queremos eso. Queremos que las plataformas nos ayuden”, aseguró., los días 8 y 9 de abril, solo en Twitter.Según la agencia de noticias estatal Agencia Brasil,Dino descartó el riesgo de ataques en esa fecha y que el caso está bajo seguimiento digital.“No hay razón, en este momento, para entrar en pánico. Lo que existe es la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales y el comportamiento de las plataformas tecnológicas es determinante para que podamos tener una prevención general”, dijo.sacre de Columbine High School en Colorado, Estados Unidos, con 15 muertos a causa de un tiroteo perpetrado por dos alumnos. Es uno de los tiroteos masivos más famosos de Estados Unidos.Tras la masacre de Blumenau,El gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello, aliado del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, anunció que en el segundo semestre del año destinará más de 1.000 policías para ubicarse dentro las escuelas que dependan del estado.