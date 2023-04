El defensor de Sáenz Valiente dijo que la "lesión 18" no es defensiva

El departamento del barrio de Retiro donde ocurrió la muerte de la joven brasileña / Foto: Pablo Añeli

Lesiones enumeradas en la autopsia

Emmily Rodrigues Santos Gomes cayó por el balcón del departamento del empresario Sáenz Valiente / Foto: IG

Las últimas horas de Emmily

El defensor del empresario, la modelo brasileña que murió tras caer de un sexto piso en un edificio del barrio porteño de Retiro, opinó que la denominada "lesión 18" que padeció la víctima no es indicativa de que haya habido un homicidio y destacó que el propio médico forense que hizo la autopsia dejó asentado en su informe que no identificó lesiones de carácter defensivas."El perito que hizo la autopsia, que en definitiva es la única opinión que importa en términos científicos, concluyó que no existen rastros de lesiones o marcas del tipo defensivas", dijo a Télam el penalistaEl defensor de Sáenz Valiente (52) salió así al cruce de la opinión del abogado querellante que representa a los padres de Rodrigues, Ignacio Trimarco, quien aseguró a Télam que esa lesión enumerada con el número 18 en la autopsia y que es un raspón que está presente en el lado derecho del pecho y el abdomen, podría ser indicativa de que Emmily ofreció resistencia y fue empujada desde la ventana del departamento del empresario.Las lesiones que en total describe el forense son 29, pero el abogado Trimarco puso el foco en la número 18 que dice: "Área escoriativa y apergaminada de 13 por 9 centímetros, con patrón de arrastre en tórax y abdomen derecho a la altura del hipocondrio derecho"., explicó Trimarco.A su vez, el abogado querellante destacó que el primer policía de la Comisaría Vecinal 1A en llegar a la escena del hecho, al observar la ventana por donde cayó o tiraron a Emmily, vio que el borde inferior de la misma "estaba dañado".Más allá de esta interpretación de la querella, Cúneo Libarona destacó que el forense Héctor Di Salvo, en sus consideraciones médico legales, dejó asentado en la autopsia la siguiente frase: "En ninguna de las lesiones descriptas puede el firmante afirmar con rigor científico que se puedan destacar lesiones de las denominadas 'de defensa'".En tanto,Voceros judiciales indicaron a Télam que una de las testigos es "Dafne", la cuarta mujer que la madrugada del hecho estuvo en el departamento de Sáenz Valiente aparte de la víctima Emmily, de su amiga y testigo "Juliana", y de "Lía", otra brasileña que declaró haberse ido antes de que se produjera la caída de la joven de 26 años.La otra testigo de la jornada iba a ser una de las vecinas del imputado que llamó esa mañana a la línea de emergencia 911 desde un edificio ubicado en la vereda de enfrente.El juez de la causa, Martín Del Viso, quien subroga el Juzgado en lo Criminal y Correccional 31, debe definir en los próximos días la situación procesal del único detenido en la causa., que se puso agresiva y que buscó una ventana para tirarse al vacío".Incluso, contó que la chica lo mordió a él y a su amiga Juliana, y que si cayó desnuda fue porque en el forcejeo que tuvo cuando intentó que ella no se arrojara, él le arrancó los pantalones.Según se pudo reconstruir, la noche del miércoles 29 de marzo último, Emmily (26) fue a cenar al restaurante Gardiner de la Costanera norte con amigos, de allí fue al bar Isabel de Palermo y junto a su amiga Juliana y otras dos mujeres brasileñas, fue al departamento de Sáenz Valiente en el sexto piso del edificio de la calle Libertad 1542, en Retiro, a metros del shopping Patio Bullrich.Según los investigadores, tras una madrugada de excesos, aparentemente Rodrigues cerca de las 9 de la mañana sufrió un ataque de nervios, tras lo cual terminó cayendo por una ventana al patio interno del pulmón de manzana del edificio, en una muerte que la Justicia intenta dilucidar si se trató de un homicidio o de un suicidio en el marco de algún tipo de ingesta de estupefacientes.