Excombatientes exigirán que se reactive la causa por torturas a soldados

En 2014 el Capitán de Ejército retirado Eduardo Norberto Dalmedo subió a Facebook una foto sumergiéndole la cabeza a un soldado. Foto Facebook.

Como parte de las actividades programadas se exhibirá en Ushuaia el documental “El viaje”, que da cuenta de la visita realizada por referentes de los derechos humanos

Foto Mario Feroldi

Integrantes de organizaciones de excombatientes y de derechos humanosque investiga a exmilitares argentinos por la presunta aplicación de torturas a soldados de su propia tropa durante el desarrollo de la guerra de Malvinas, confirmaron a Télam fuentes oficiales.Las entidades prevén efectuar presentaciones ante el Juzgado Federal de la ciudad de Río Grande, donde se tramita el caso desde 2007, y agregarán “casos nuevos” como el de un excapitán del Ejército que publicó en su cuenta de Facebook una fotografía en la que se lo ve sumergiendo la cabeza de un conscripto en un espejo de agua, junto con el mensaje “alguna macana se habrá mandado”.La investigación judicial se encuentra paralizada luego de que los primeros procesamientos de exmilitares fueron anulados por un fallo mayoritario de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, en mayo de 2021,y por lo tanto de “lesa humanidad”, por lo que se encontraban prescriptos.Ese fallo fue recurrido y desde diciembre de 2021 (hace 15 meses) se encuentra a resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.“La Corte tiene que resolver esa cuestión pero ello no quita que se pueda seguir avanzando con los distintos requerimientos fiscales que continúan acumulándose. Todos los años aparecen casos nuevos y de lo contrario se producirá la impunidad biológica con el fallecimiento de los acusados”, explicó a Télam Ernesto Alonso, secretario de derechos humanos del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, querellante en la causa judicial.En ese sentido,(aunque trascendió recién ahora) realizado en su cuenta de Facebook por, en el que se lo ve en una fotografía sumergiendo la cabeza de un conscripto.“Esa foto circula desde hace tiempo y es muy lamentable. Particularmente conozco la situación. Ese hombre era uno de los encargados de la comida durante la guerra, justamente algo que recibíamos poco y nada. La imagen y su descripción es vergonzosa y constituye una evidencia de la impunidad con que se mueven”, enfatizó Alonso.El dirigente recordó que la comitiva que viajará este mes a Tierra del Fuego tendrá a ex combatientes de Buenos Aires y Chaco y a integrantes de la Comisión por la Memoria y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Buenos Aires.Como parte de las actividades programadaspor referentes de los derechos humanos (como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la abuela de Plaza Mayo Nora Cortiñas) a las Islas Malvinas en 2017.“Cada vez que viajamos pedimos reunirnos con las autoridades judiciales y trataremos de hacerlo nuevamente. La causa está inexplicablemente dilatada. En cualquier otro expediente con este nivel de pruebas ya estaríamos en un juicio. Lamentablemente también estamos en manos de una Suprema Corte poco proclive a llegar a la verdad”, analizó el secretario del Cecim.porque se trata de una de las grandes asignaturas de la democracia. Los pibes de Malvinas, como dice la canción del Mundial, merecen justicia”, concluyó Alonso.